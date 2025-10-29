Cupa României la fotbal: FCSB s-a distrat la Bistrița, în ținutul fostului șef al blaturilor

FCSB, Universitatea Craiova, FC Argeș și Universitatea Cluj au obținut victorii miercuri, în deplasare, în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal.

Cupa României la fotbal, prima etapă (grupe)

Rezultatele de marți

Sporting Liești - Oțelul Galați 3-3

Csikszereda - Sepsi 0-0

CSM Slatina - CFR Cluj 0-4

CS Dinamo - Dinamo 1-3

Rezultatele de miercuri

Metaloglobus - FC Argeș 2-3

Metalul Buzău - U Cluj 1-2

Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4

Gloria Bistrița - FCSB 1-3

Meciurile de joi

Chiajna - Hermannstadt 15:00

UTA Arad - Petrolul 17:00

FC Botoșani - Farul 19:00

CSC Dumbrăvița - Rapid 21:00

///////////////////////////////////////////

La Bistrița, FCSB s-a impus prin golurile marcate de Alibec (26 - penalty), Thiam (45) și Stoian (90). Ambii marcatori ai campioanei au fost scoși la pauză și înlocuiți cu Bîrligea și cu Politic. Stoian a intrat în minutul 65 în locul lui Miculescu.

Finalul a fost animat de golul din penalty reușit de Emmanuel Mensah (minutul 79), un ghanez în vârstă de 21 de ani legitimat la trupa ardeleană.

Meciul a suscitat un interes enorm din partea localnicilor. Arena „Jean Pădureanu” a fost plină la acest joc. Tata Jean este fostul lider al Cooperativei din fotbalul românesc, decedat între timp.

FC Argeș a întrecut-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-2, la Clinceni, după ce a condus cu 2-0 și a fost egalată.

Takayuki Seto (29) și Kevin Brobbey (34 - penalty) au înscris în prima repriză pentru piteșteni, care au fost aproape de un scor de forfait, dar Robert Popescu a trimis în bară (52).

Bucureștenii au reușit să revină, prin golurile înscrise de Cosmin Achim (59) și Yassine Zakhir (78), dar portughezul Ricardo Matos (85) a adus victoria echipei antrenate de Bogdan Andone.

Universitatea a întrecut-o pe Metalul Buzău cu scorul de 2-1, după ce formația de ligă secundă a condus la pauză prin golul marcat de Valentin Dumitrache (45+3 - penalty).

''U'' a egalat imediat după pauză, prin Atanas Trică (50), golul victoriei fiind marcat de tânărul nigerian Taiwo Quadri Olakunle (90+1), la debutul său într-un meci oficial pentru ''șepcile roșii''.

Gazdele au avut șansa de a face 2-1 în min. 78, dar Iulian Cristea a respins de pe linia porții mingea trimisă cu capul de Dumitrache.

Rezultatele de miercuri:

Grupa A

FC Metaloglobus București - FC Argeș 2-3 (0-2), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Cosmin Achim (59), Yassine Zakhir (78), respectiv Takayuki Seto (29), Kevin Brobbey (34 - penalty), Ricardo Matos (85).

Arbitru: Rareș George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenți: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observator CCA: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea), Delegat FRF: Felix Grigore (București)

Grupa C

AFC Metalul Buzău - AS FC Universitatea Cluj 1-2 (1-0), Stadion Metalul - Buzău

Au marcat: Valentin Dumitrache (45+3 - penalty), respectiv Atanas Trică (50), Taiwo Quadri Olakunle (90+1).