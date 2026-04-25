Derby-ul Clujului complică lupta la titlu. U pierde din turație, CFR își reaprinde speranțele

CFR Cluj a câştigat derby-ul cu Universitatea Cluj, cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', în etapa a şasea a play-off-ului Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrei Cordea (70 - penalty), după un henţ comis de fundaşul croat Dino Mikanovic la şutul lui Mario Camora.

Gazdele au mai avut ocazii notabile de gol prin Adrian Păun (45+2), cu un şut din marginea careului, puţin alături de poartă, şi prin Andrei Cordea (82), dar portarul Edvinas Gertmonas a respins şutul său. Universitatea, care a trimis primul său şut pe poartă în min. 88, prin Andrej Fabry, iar Dan Nistor a fost aproape de egalare, cu un voleu din marginea careului, puţin pe lângă poartă (90).

Mario Camora a bifat meciul cu numărul 450 pe prima scenă din România, el fiind şi jucătorul din istoria vişiniilor clujeni cu cele mai multe jocuri disputate pentru CFR în întrecerea de elită a României, potrivit LPF, citat de Agerpres.

CFR are două victorii şi un egal în ultimele trei etape. În schimb, U, care a avut 4 succese în primele 4 meciuri din play-off și devenise mare favorită la titlu, a pierdut ultimele două meciuri de campionat, ambele în deplasare.

CFR Cluj - Universitatea Cluj 1-0 (0-0)

Stadion ”Dr. Constantin Rădulescu'” - Cluj-Napoca

A marcat: Cordea (70 - penalty).