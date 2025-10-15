Trump amenință că va cere FIFA să mute meciuri de la Cupa Mondială 2026 „dacă cineva face o treabă greşită”

Preşedintele american Donald Trump, care a ameninţat municipalităţile democrate cu privarea de la competiţii sportive, a declarat, marţi, că preşedintele FIFA, Gianni Infantino, va muta meciuri de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă el i-o va cere.

„Dacă cineva face o treabă greşită şi eu consider că există o problemă de securitate, voi apela la Gianni, şeful FIFA, care este formidabil şi voi spune mutaţi-le în alt loc. Şi el o va face”, a afirmat preşedintele american în faţa ziariştilor prezenţi la o reuniune cu omologul său argentinian Javier Milei, la Washington, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Donald Trump a adăugat că „el o va face foarte uşor”, referindu-se la preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal, pe care îl consideră un prieten şi pe care l-a primit de mai multe ori la Casa Albă de la revenirea sa la putere.

„Aş putea spune acelaşi lucru despre Jocurile Olimpice”

Preşedintele SUA a fost chestionat în mod special în legătură cu cazul Boston.

Trump şi Infantino s-au văzut luni în Egipt, unde preşedintele puternicei organizaţii sportive s-a alăturat conducătorilor veniţi din lumea întreagă pentru a discuta despre procesul de pace din Gaza.

„Eu aş putea spune acelaşi lucru despre Jocurile Olimpice (...). Dacă voi considera că Los Angeles nu a făcut o treabă bună, atunci voi muta Jocurile"”, a declarat preşedintele american luni.

Los Angeles trebuie să găzduiască JO de vară din 2028, iar Donald Trump a desfăşurat Garda Naţională în mai multe oraşe conduse de opozanţii democraţi, susţinând că este singurul mijloc de eradicare a criminalităţii.

Săptămâna trecută, organizatorii unui meci amical de fotbal dintre Argentina lui Lionel Messi şi Porto Rico l-au mutat de la Chicago, unde era prevăzut iniţial, în Florida.

Printre marile oraşe democrate, Boston trebuie să găzduiască şapte meciuri de la Cupa Mondială din 2026, San Francisco şi Seattle şase, iar Los Angeles opt.