Jaqueline Cristian și-a făcut rost de o mică avere la Dubai. O rusoaică o provoacă în drumul spre sferturile de finală

Jaqueline Cristian a trecut facil de turul secund al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), după ce a câștigat un set la zero, apoi adversara a abandonat.

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat facil în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, marți, după ce Ella Seidel a abandonat în runda a doua, la scorul de 6-0.

Jaqueline Cristian (27 ani, 39 WTA) a fost declarată învingătoare după numai 35 de minute, cât a durat primul set, adjudecat cu 6-0.

Jaqueline Cristian are acum 2-1 în meciurile directe cu Seidel (21 ani, 100 WTA), după ce românca s-a impus în 2023, în finala turneului W60 de la Zagreb, cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/0), iar Seidel a câştigat anul trecut în primul tur la Transylvania Open, cu 6-4, 6-2.

Cristian şi-a asigurat un cec de 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimile de finală o va înfrunta pe rusoaica Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), deținătoarea titlului, care a beneficiat de retragerea australiencei de origine rusă Daria Kasatkina (accidentare la şold).

Jaqueline Cristian va juca marți şi în optimile probei de dublu, alături de Gabriela Ruse, care a pierdut în primul tur, la simplu. Cele două vor înfrunta, de la ora 15:15, perechea rusă Panova-Shnaider.

La simplu, astăzi, de la ora 16:45, Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA), devenită prima rachetă a României prin prisma clasamentului, va încerca să pășească în „optimi”, urmând să o înfrunte pe cehoaica Linda Noskova (21 de ani, 14 WTA).