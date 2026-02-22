search
Duminică, 22 Februarie 2026
Jaqueline Cristian se află în Top 20 la o categorie care îi evidențiază erorile. Performanță nedorită la început de 2026

Publicat:

Începutul lui 2026 nu a venit cu vești prea bune pentru Jaqueline Cristian. Deși a intrat în noul sezon cu așteptări mari, rezultatele au fost sub nivelul dorit.

Jaqueline Cristian Foto/EPA
Jaqueline Cristian Foto/EPA

Cifrele arată clar unde suferă: românca ocupă locul 13 într-un clasament nedorit al jucătoarelor cu cele mai multe duble greșeli. Mai are foarte puțin până să intre în „top 10” negativ al circuitului, ceea ce spune multe despre presiunea pe care și-o pune la fiecare minge de început.

Până nu demult, Jaqueline Cristian era cea mai bine clasată jucătoare din România. Situația s-a schimbat însă după Transylvania Open, turneu în urma căruia a fost depășită în ierarhie de Sorana Cîrstea.

La început de 2026 se vorbea mult despre potențialul lui Jaqueline Cristian și despre un posibil salt în clasament. Entuziasmul era mare, însă rezultatele din primele luni nu au susținut pe deplin aceste așteptări.

O evoluție decentă la Adelaide 

Singurul turneu în care a arătat cu adevărat o formă bună a fost Adelaide International. Acolo a obținut două victorii importante, în fața Ekaterina Alexandrova și Daria Kasatkina, rezultate care au alimentat speranța fanilor.

În restul competițiilor, însă, românca nu a mai reușit să treacă de adversare care erau considerate de teapa sa. La Dubai Tennis Championships a ajuns până în sferturile de finală, dar parcursul a fost influențat și de context. A profitat de retragerea Ella Seidel, iar pe tabloul principal nu a mai dat peste Victoria Mboko, aceasta fiind înlocuită ulterior de Petra Marcinko. Chiar dacă rezultatul de la Dubai arată bine pe hârtie, jocul prestat nu a indicat un progres evident față de finalul sezonului trecut.

46 de duble greșeli. Serviciul, principala problemă

Unul dintre motivele pentru startul oscilant al lui Jaqueline Cristian pare să fie serviciul. Până acum, ea a strâns 46 de duble greșeli, un total care o plasează pe locul 13 într-o ierarhie deloc dorită din circuitul WTA.

În fruntea acestui top se află Coco Gauff, cu 103 duble greșeli. În cazul americancei, dificultățile la serviciu sunt deja cunoscute. Tensiunea acumulată s-a văzut recent, la Dubai Tennis Championships, în timpul unui meci cu Elina Svitolina, când Gauff a avut o reacție nervoasă după mai multe greșeli consecutive la serviciu.

