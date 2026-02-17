Cuvinte dure spuse de o jucătoare la retragerea prematură din tenis: „A fost iubitul meu toxic, cu o cultură misogină și rasistă”

Australiasca Destanee Aiava a decis să se retragă din tenis la vârsta de 25 de ani. Ea a făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

Jucătoarea australiană, născută în 2000, a ales să se retragă la sfârșitul acestui sezon, mult mai devreme decât s-ar fi așteptat cineva. Are un titlu WTA 125, o victorie împotriva Arynei Sabalenka în 2019 și opt apariții la turnee de Grand Slam.

Cu toate acestea, Aiava a decis să se oprească. Motivele au fost spuse în lunga postare publicată pe Instagram. O scrisoare dură împotriva sportului care i-a definit viața. Tenisul este comparat cu un „iubit toxic”, în timp ce cultura din jurul său este definită direct ca fiind „homofobă, misogină și rasistă”.

Clasată pe locul 147, tânăra de 25 de ani din Melbourne descrie tenisul ca fiind dragostea vieții ei, dar capabilă să o trădeze: „Din momentul în care am luat prima lecție la Casey Tennis Club, tenisul a fost întreaga mea viață”.

O viață marcată de sacrificii și renunțări, trăită mereu la limita promisiunii unei explozii definitive. La 17 ani, s-a trezit în pragul marelui salt, „când lumea este la picioarele tale și nimic nu te poate atinge”.

Dar, recunoaște că nu era pregătită: „Am fost naivă, chiar și în ceea ce privește consecințele faptului de a crede în oamenii greșiți”. Din acel moment, susține ea, „traiectoria carierei nu a mai fost niciodată aceeași”.

„Alteori, am continuat pentru că mi-era prea frică să o iau de la capăt. Sau mă plictiseam. Totuși, nu știam cine sunt în afara tenisului sau care era adevărata mea pasiune. Căutam constant acel lucru care îmi aducea pace în loc de durere. Cu alte cuvinte, tenisul era iubitul meu toxic”, continuă sportiva.

Relația ei cu sportul este una de lumini și umbre. Pe de o parte, recunoștință pentru oportunitățile pe care le-a primit: călătorii, prietenii, șansa de a-și împărtăși povestea. Chiar și în perioade de dificultăți financiare, când fiecare resursă a fost investită în încercarea de a reuși. ​​Pe de altă parte, prețul pe care l-a plătit. „Relația mea cu corpul meu. Sănătatea mea. Familia mea. Stima mea de sine”, explică ea. Cea mai dură parte este cea îndreptată către mediul care, spune ea, a făcut-o să se simtă inadecvată.

Un atac frontal asupra pariorilor și a culturii din jurul tenisului. „Vreau să le transmit un mare salut oricui din comunitatea tenisului care m-a făcut să mă simt mai puțin decât sunt”, a continuat Aiava. „Oricărui parior care mi-a trimis amenințări cu ură sau cu moartea. Oamenilor care stau în spatele ecranelor sau al rețelelor sociale, comentând despre corpul meu, cariera mea sau orice vor să critice. Și, de asemenea, unui sport care se ascunde în spatele așa-numitelor valori elegante și politicoase. În spatele ținutelor și tradițiilor albe se află o cultură rasistă, misogină, homofobă și ostilă față de oricine nu se încadrează în tipare. Viața nu este menită să fie trăită în suferință sau prostie”.

La 25 de ani, australianca recunoaște că se simte în urma colegelor ei, ca și cum ar fi trebuit să o ia de la capăt: „Și mie mi-e frică, dar este mai bine decât să trăiesc o viață nepotrivită”. Mesajul ei exprimă, de asemenea, mândrie față de rădăcinile sale (este fiica unui tată neozeelandez) și mulțumiri comunității insulare din Pacific, pe care spune că a reprezentat-o ​​cu mândrie.

Ultimul ei rămas bun este o expresie a speranței pentru un viitor diferit: „Nu știu cum va fi anul acesta sau dacă tenisul va avea un loc. Ceea ce știu sigur este că acest capitol se încheie așa cum am vrut eu. Și sunt atât de recunoscătoare oamenilor care m-au susținut fără să încerce să mă schimbe. Abia aștept să intru în noua mea etapă a vieții, cu scop, creativitate și pasiune”.