Tribut pentru Mircea Lucescu: scaunul pe care obișnuia să stea legendarul antrenor va rămâne neatins pe „Arcul de Triumf”

Cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu s-a stins din viață pe data de 7 aprilie, la Spitalul Universitar din Capitală. Fostul selecționer al echipei naționale a României a fost condus pe ultimul drum, cu onoruri militare, trei zile mai târziu, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu.

Plecarea marelui antrenor a lăsat un gol profund în inimile suporterilor și a stârnit emoție în rândul oamenilor din fotbal, atât pe plan național, cât și internațional.

Reprezentanții Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu, în semn de respect pentru influența pozitivă pe care a avut-o acesta asupra mai multor generații de fotbaliști și nu numai.

„Un loc rămas gol. Lipsește o prezență!”

Scaunul pe care obișnuia să se așeze Mircea Lucescu în cadrul evenimentelor oficiale de pe Stadionul „Arcul de Triumf” va rămâne liber. Mai mult, „Loja Legendelor” a fost redenumită în „Loja Legendelor «Mircea Lucescu»”.

„Un loc rămas gol. Astăzi, la Arcul de Triumf, nu lipsește doar un om. Lipsește o prezență. Mircea Lucescu a fost, pentru Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf», mai mult decât un nume al fotbalului. A fost o prezență constantă, discretă și profund respectată. Un om care a dat sens întâlnirilor, dialogului și emoției trăite pe acest stadion.

Înaintea meciului România - Cipru, aducem un omagiu sincer celui care a însemnat atât de mult pentru sportul românesc și pentru spiritul acestui loc. Scaunul pe care obișnuia să stea va rămâne, de acum înainte, gol la fiecare eveniment organizat pe Arcul de Triumf. Nu din absență, ci din respect. Un simbol tăcut al unei prezențe care nu poate fi înlocuită.

„Oamenii cu adevărat mari nu pleacă niciodată cu adevărat!”

În același spirit, Loja Legendelor va purta numele «Loja Legendelor Mircea Lucescu». Un gest simplu, dar profund, prin care ne asigurăm că numele său rămâne pentru totdeauna parte a identității acestui stadion. Pe toată durata meciului, în Loja Legendelor Mircea Lucescu, pe un ecran amplasat, cei prezenți pe stadion au putut urmări imagini cu marele antrenor, imagini care au rulat neîntrerupt, readucând în prim-plan momente memorabile din cariera sa.

Oamenii cu adevărat mari nu pleacă niciodată cu adevărat. Ei rămân în locurile pe care le-au iubit și în memoria celor care i-au cunoscut. La Arcul de Triumf, Mircea Lucescu rămâne!”, au notat reprezentanții arenei, pe rețelele de socializare.