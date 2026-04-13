Mircea Lucescu, momente speciale în Giulești. Strănepoții antrenorului au dat lovitura de start la Rapid - FC Argeș

Meciul de fotbl Rapid - FC Argeș 0-0 s-a jucat în condiții speciale. Doar copiii au fost acceptați în tribune. A fost un meci în care a fost omagiat Mircea Lucescu. La Rapid, antrenorul a adus un titlu în sezonul 1998-1999, Cupa României în sezonul 1997-1998 și Supercupa României în stagiunea 1999-2000.

În semn de omagiu, rapidiștii au decis să pună un tricou cu poza lui Mircea Lucescu pe scaunul pe care acesta stătea când venea să vadă meciurile în Giulești. O candelă a stat aprinsă lângă fotoliu.

Familia Lucescu a ajuns la stadion cu mai bine de o oră înainte de start. Cei doi nepoți ai fostului selecționer, Matei și Marilu, au venit împreună cu strănepoții lui Lucescu, Horia și Lucio. Micuții au purtat un tricou al naționalei României și unul al Rapidului.

Jucătorii Rapidului au intrat pe teren purtând tricouri negre, în semn de omagiu pentru Mircea Lucescu, cel care a scris istorie în Giulești. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere, în care toți cei aproximativ 4.000 de copii veniți la stadion s-au ridicat în picioare. La marginea terenului au stat membrii familiei Lucescu, care au intrat pe teren înainte de primul fluier.

Strănepoții legendarului antrenor, Lucio și Horia, au fost cei care au dat lovitura de start a acestui meci. La tribuna 2 a apărut mesajul: „Respect etern, Mircea Lucescu!”. Într-un colț, la tribuna 2, a apărut și mesajul: „Fluier final. Dar legenda nu dispare, în cartea fotbalului ai loc de onoare!”. Toți voluntarii clubului, jucătorii, oficialii și oamenii din staff au purtat banderole negre, de doliu.

În viitor, clubul intenționează, cu acceptul CS Rapid, proprietarul stadionului, ca loja 10, în care stă Dan Șucu la meciuri, să se numească Mircea Lucescu. Acum aceasta poarta numele lui Ștefan Filoti.

Doar copiii sub 14 ani au fost acceptați

În a doua zi de Paște, partida Rapid București - FC Argeș s-a jucat fără spectatori, ca urmare a deciziei Comisiei de Disciplină a FRF, însă accesul va fi permis copiilor de până la 14 ani, însoțiți de adulți, în anumite condiții. Clubul giuleștean a anunțat că intrarea va fi gratuită pentru aceștia, iar atmosfera va fi astfel asigurată de cei mai tineri suporteri.

Comunicatul emis de Rapid:

„Copiii, Giuleștiul vă cheamă la meciul cu FC Argeș!

Ca urmare a deciziei Comisiei de Disciplină a FRF, partida dintre Rapid și FC Argeș, din etapa a patra a play-off-ului, programată luni, 13 aprilie, de la ora 18:30, se va juca fără spectatori.

Vestea bună este că Giuleștiul va putea vibra prin vocea celor mai mici rapidiști și vom putea sărbători împreună a doua zi de Paște.

Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor avea acces la tribuna a doua pentru a purta Rapidul spre victoria care ne va face Paștele și mai fericit. Accesul copiilor și al însoțitorilor este gratuit.

Regula de acces este: un adult, bărbat sau femeie, la minimum 5 și maximum 10 copii. Pentru claritate, dacă un grup mai mare de 10 copii, dar de maximum 20, dorește accesul în stadion, atunci grupul respectiv va fi însoțit de 2 (doi) adulți.

Voi, cei mai tineri suporteri ai clubului Rapid, cu steaguri și eșarfe și cu tobe, veniți! #TotiPentruRapid până la capăt!”.