Consultările de la Cotroceni de săptămâna aceasta s-au aflat sub auspiciul asigurării unei majorităţi pentru un guvern oricare ar fi acela. PSD ar avea o majoritate chiar în situaţia în care UDMR nu se alătură social-democraților la guvernare. Varianta unui guvern monocolor este doar una de lucru, în acest moment, şi reprezintă o etapă în soluţionarea crizei politice.

„Adevărul” a stat de vorbă cu analistul politic Radu Delicote, care este de părere că un guvern monocolor nu se va concretiza şi negocierile de zilele acestea dintre partide vor asigura un consens mai larg pentru noul Executiv.

„O să fie un guvern schilodit. Nu discut de reprezentativitate, în sensul în care nu este relevant, pentru că PSD este cel mai mare partid politic din Parlament. Dar o să fie un guvern schilodit. Nici nu cred în această variantă de lucru, varianta unui guvern minoritar, mai degrabă, această poziționare a PSD-ului sugerează că are capacitatea de a strânge voturile necesare pentru învestirea unui guvern, în cazul nostru fie el și minoritar. Și, de fapt, îi invită la dialog pe ceilalți actori politici, pentru a se vedea cine, în contextul în care UDMR-ul, grupul minorităților naționale și-a declarat dorința de a participa la un aranjament guvernamental funcțional, va merge mai departe.

Și, probabil, există și alte voturi pe care le poate strânge în Parlament, dar numai după negocieri politice cu alte partide. O parte din PNL, în contextul în care poate și o parte dintre partidele de opoziție, precum și senatori și deputați neafiliați.”

Radu Delicote mai spune că anunţul transmis pe surse din interiorul PSD are ca scop deblocarea discuţiilor cu celelalte partide.

„Faptul că nu avem încă un nume de premier în aceste zile se datorează negocierilor care au loc la nivelul partidelor pentru a strânge o majoritate parlamentară, iar ceea ce face PSD acum este doar o invitație la negociere pentru formula guvernamentală despre care am vorbit."

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat marţi că nu va merge doar cu PSD într-un guvern minoritar. Întrebat dacă există posibilitatea unui guvern minoritar PSD-UDMR, acesta a respins din start ideea: „Nu există. Nu vrem, nu se poate.”

„Noi suntem în partea fostei coaliții, date jos de PSD și AUR. Logic, nu pot să mă trezesc alături de AUR. Există o linie roșie, AUR. Nu pot trece peste asta. Dacă ar fi o astfel de soluție, ar însemna că ești la mâna celor de la AUR”, a explicat apoi președintele UDMR.

„Principalul partid va fi PSD-ul și, ulterior, UDMR-ul. Așa arată calculele la prima vedere”

Radu Delicote este de părere că dacă se vor coaliza şi alte forţe politice UDMR ar putea fi deschis la ideea revenirii la guvernare. Liderilor PSD le lipsesc în acest moment însă voturi.

„Nu vor fi doar cele două. Probabil că va exista și o altă formulă, vom vedea. Dar principalele două partide, principalul partid va fi PSD-ul și, ulterior, UDMR-ul. Așa arată calculele la prima vedere. Situația arată că există riscul ca nu toți parlamentarii să voteze această formulă guvernamentală, sau că doar o parte mai mică decât cea anticipată va susține acest guvern. În ambele situații, se strâng voturi în fiecare zi.”

Scenariul PSD implică o strânsă colaborare cu parlamentarii AUR care, pe anumite proiecte legislative este deja funcţională. Analistul spune că nu votul pentru adoptarea moţiunii de cenzură a fost factorul declanşator pentru această înţelegere şi că susţinerea anumitor proiecte de ambele partide exista şi în trecut.

„Nu este prima dată când se întâmplă. Dacă este vorba despre legea ONG-urilor, care a supărat societatea civilă destul de puternic și care este folosită acum în contextul moțiunii de cenzură, au mai existat colaborări transpartinice și în trecut.

Deci nu este o premieră că observăm acum că PSD și AUR și-au dat mâna într-o comisie, ceea ce în Parlament este ceva absolut normal. Înțeleg supărarea opiniei publice, accept această argumentație, dar în Parlament, în comisiile raportoare, așa funcționează lucrurile.

Ca să poți trece un proiect de lege, indiferent din ce partid faci parte, ai nevoie de voturile sau de susținerea colegilor parlamentari. Și atunci, în acest context, indiferent de culoarea politică, trebuie să te aliezi contextual”, arată expertul.

În contextul voturilor comune dintre PSD și AUR pe anumite inițiative legislative, au apărut întrebări legate de existența unei eventuale directive politice prin care parlamentarii social-democrați ar fi fost încurajați să susțină punctual proiecte promovate de AUR, iar analistul precizează că votul din Parlament urmează, de regulă, o direcție politică stabilită de liderii de grup, care le indică parlamentarilor cum să voteze la fiecare proiect de lege. Potrivit acestuia, liderii stau în primele rânduri ale sălii și semnalizează poziția partidului prin ridicarea mâinii, întrucât votul parlamentar este, în esență, „un act politic”.

„De regulă, liderul de grup arată, cel puțin în ședințele de plen — așa funcționează Parlamentul — care este direcția în care senatorii și deputații respectivi trebuie să voteze asupra unui proiect de lege. De aceea, liderii de grup stau în partea din față a sălii și ridică mâna sau nu, în funcție de direcția politică pe care votul trebuie să o urmeze, pentru că trebuie să recunoaștem, din nefericire sau din păcate, că votul este un act politic”, a explicat Delicote.

Analistul a concluzionat spunând că scenariul în care PSD va atrage UDMR și poate și alți membri în guvern, alături de alte formaţiuni este cel mai probabil în perioada următoare.