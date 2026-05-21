„Noua Casă” 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii și ce locuințe pot cumpăra

Românii care vor să își cumpere o locuință prin programul „Noua Casă” vor putea accesa și în 2026 credite garantate de stat, după ce Guvernul a aprobat un nou plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Programul rămâne destinat în special tinerilor și persoanelor care nu dispun de economii suficiente pentru un avans mare, iar beneficiarii trebuie să respecte mai multe condiții privind veniturile, proprietățile deținute și valoarea locuinței cumpărate.

Lansat inițial sub denumirea „Prima Casă”, programul a fost modificat în ultimii ani pentru a permite accesul la locuințe cu valori mai mari și pentru a răspunde schimbărilor din piața imobiliară.

Cine poate beneficia de programul „Noua Casă” în 2026

Programul se adresează persoanelor fizice care îndeplinesc anumite condiții de eligibilitate. Principala cerință este ca solicitantul să nu dețină exclusiv o locuință cu o suprafață utilă mai mare de 50 de metri pătrați.

Pot aplica:

persoanele care nu dețin deloc o locuință;

persoanele care dețin cel mult o locuință mai mică de 50 mp;

familiile sau tinerii care își cumpără prima locuință prin credit garantat de stat.

Solicitanții trebuie să aibă venituri suficiente pentru a obține finanțarea de la bancă și să nu figureze cu restanțe majore în istoricul de creditare.

De asemenea, creditul trebuie contractat în lei, iar locuința achiziționată trebuie să fie folosită exclusiv ca spațiu de locuit.

Ce tipuri de locuințe pot fi cumpărate

Prin programul Noua Casă pot fi achiziționate:

apartamente;

case individuale;

locuințe noi sau vechi;

imobile finalizate și intabulate.

Valoarea maximă a locuințelor diferă în funcție de tipul acestora.

Pentru locuințele cu preț de până la 70.000 de euro, avansul minim este de 5%, iar statul garantează până la 50% din valoarea creditului.

Pentru locuințele noi sau consolidate, cu prețuri de până la 140.000 de euro, avansul minim este de 15%, iar garanția statului poate ajunge la 60%.

Locuințele trebuie să respecte toate condițiile legale privind recepția, cadastrul și intabularea.

Cum te poți înscrie în program

Înscrierea în programul Noua Casă se face prin intermediul băncilor partenere. Cei interesați trebuie să aleagă mai întâi o instituție financiară înscrisă în program și să depună dosarul de credit.

În general, pașii sunt următorii:

alegerea locuinței și verificarea încadrării în plafonul programului; obținerea unei preaprobări financiare de la bancă; depunerea documentelor necesare; analiza dosarului de către bancă; transmiterea solicitării către FNGCIMM pentru acordarea garanției de stat; semnarea contractului de credit și a actelor de vânzare-cumpărare.

Printre documentele solicitate se numără:

actul de identitate;

adeverința de venit sau documentele care atestă veniturile;

antecontractul de vânzare-cumpărare;

extrasul de carte funciară;

declarația pe propria răspundere privind locuințele deținute.

Durata aprobării poate varia în funcție de bancă și de complexitatea dosarului, însă procesul poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Cum funcționează garanția statului

Programul este susținut prin garanții acordate de stat, prin intermediul FNGCIMM. Practic, statul garantează o parte din creditul acordat de bancă, ceea ce reduce riscul pentru instituția financiară și permite acordarea unor avansuri mai mici decât la creditele ipotecare clasice.

În schimb, beneficiarii trebuie să respecte anumite condiții pe durata creditului, inclusiv interdicția de a vinde locuința într-o anumită perioadă fără acordul autorităților și al băncii finanțatoare.

De ce continuă programul

Executivul susține că programul Noua Casă ajută la menținerea accesului la locuințe pentru persoanele cu venituri medii și pentru tineri, într-o perioadă în care dobânzile și prețurile din piața imobiliară rămân ridicate.

În ultimii ani, programul a fost utilizat de zeci de mii de români pentru achiziția primei locuințe, în special în marile orașe, unde avansul cerut la creditele standard poate depăși posibilitățile multor cumpărători.

Specialiștii din piața imobiliară atrag însă atenția că plafonul de 500 de milioane de lei pentru 2026 este mai redus comparativ cu anii în care cererea pentru astfel de finanțări a fost foarte mare. Cu toate acestea, programul rămâne atractiv pentru cei care nu dispun de economii suficiente pentru un avans consistent.

Pe de altă parte, un proiect legislativ depus recent la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru livrarea de locuințe noi, ceea ce ar putea stimula achizițiile prin Programul „Noua Casă”.