Transferul dublu în Albania și culisele despărțirii de Unirea Slobozia. Radu Negru și Ionuț Gurău, sinceri: „S-au întâmplat lucrurile destul de rapid/ Am fost forțat să iau această decizie!”

Drumurile lui Ionuț Gurău și Radu Negru se intersectează din nou în fotbal. Cei doi jucători români, ambii în vârstă de 26 de ani, vor fi colegi pentru a treia oară în carieră, după ce au fost prezentați împreună la Bylis, formație aflată pe locul 8 în prima ligă din Albania.

Mutarea nu este o surpriză, având în vedere că portarul și fundașul dreapta au mai jucat cot la cot în trecut.

Împart vestiarul pentru a treia oară în carieră

Cei doi s-au cunoscut în vestiarul celor de la FCU Craiova, în vara anului 2022, apoi au evoluat împreună și la Unirea Slobozia. Experiențele comune din România îi reunesc acum și în străinătate, unde vor încerca să se impună în campionatul albanez.

„Bun venit în familia noastră, Ion și Radu!”, a fost mesajul transmis, în limba română, de către clubul albanez, pe rețelele de socializare.

„FK Bylis are plăcerea să vă prezinte cele două transferuri realizate până în acest moment al perioadei de mercato. Portarul înalt de 26 de ani, Ion Gurău. Are experiență în prima ligă din România și, de astăzi, face parte din lotul nostru.

Fundașul dreapta de 26 de ani, Radu Negru. Vine la Ballsh din Superliga României. Le urăm bun venit în familia noastră și mult succes!”, se arată în comnicatul oficial al clubului.

„Mi-am dorit o experiență în afara țării. Consider că este un moment bun să plec!”

Radu Negru a bifat 7 apariții pentru Unirea Slobozia în actuala stagiune, adunând 492 de minute pe teren. Și fundașul dreapta este cotat la 250.000 de euro și are în CV formații precum Podari, FCU Craiova și Slobozia.

„Am ales Albania pentru că am dorit o experiență în afară țării, cred că sunt la vârsta și experiența potrivită pentru asta și dacă am avut oferta de aici am considerat că este un moment bun să plec, din toate punctele de vedere.

Am fost primiți foarte bine de oamenii de aici, încă mă acomodez și caut să intru în linie dreaptă cum s-ar spune, să mă așez. S-au întâmplat lucrurile destul de rapid. Sunt multe meciuri în perioada asta, se reia campionatul, sunt și meciuri de cupă, e o perioadă aglomerată dar se vor mai liniști lucrurile!”, a declarat Radu Negru, în exclusivitate pentru Adevărul.

„Pe parte sportivă am rămas cu semne de întrebare!”

„Legat de plecarea de la Slobozia, am găsit înțelegere pe plan administrativ, au fost foarte promți cu documentele de care am avut nevoie și m-au ajutat cu tot ce le-am cerut pentru mutarea mea rapidă în Albania.

Pe parte sportivă am rămas cu niște semne de întrebare, lucruri pe care nu le-am înțeles, dar le mulțumesc pentru tot ce a fost acolo, chiar dacă a fost o perioadă scurtă, și le urez succes, mai ales că am acolo foști colegi cu care sunt bun prieten, sper să își îndeplinească obiectivele!”, a încheiat fostul fotbalist al ialomițenilor.

„Am fost forțat să iau această decizie!”

Ionuț Gurău vine în Albania după un sezon activ la Unirea Slobozia, pentru care a evoluat în 11 partide. Portarul a încasat 15 goluri, reușind totuși să păstreze poarta intactă în două meciuri. Conform Transfermarkt, este evaluat la 250.000 de euro. De-a lungul carierei, a mai apărat culorile echipelor Gloria Buzău, Farul, Daco-Getica, FCU Craiova și Unirea Slobozia, înainte de pasul făcut în campionatul albanez.

„Legat de plecarea mea de la Slobozia, am fost fortat sa iau aceasta decizie, iar in ciuda acestui aspect, am ramas in relație foarte buna cu conducerea echipei. Le urez multa bafta in continuare si sper sa isi îndeplinească obiectivul propus!!

Sunt fericit pentru aceasta mutare, este o noua provocare pe care am acceptat-o pentru a avea continuitate in meciuri.

Este oportunitate pentru mine sa ma dedic 100% unei echipe din străinătate. Din primele întâlniri am inteles ca vom face parte dintr-un colectiv productiv. Sunt familiarizat cu Radu Negru, suntem prieteni de cand am jucat impreuna la Craiova. Este bine să ai in vestiar un om cu care te intelegi si cu care ai mai colaborat!”, a admis Ionuț Gurău, în exclusivitate pentru Adevărul.

Noua lor echipă, Bylis, traversează o perioadă delicată

Formația albaneză luptă pentru menținerea în prima ligă. Bylis se află, actualmente, pe poziția a 8-a din 10, având un avans de patru puncte față de Flamurtari, echipa aflată pe penultimul loc. Dacă va încheia sezonul pe această poziție, Bylis va fi nevoită să joace un baraj pentru supraviețuire.

Chiar în ziua în care au fost prezentați oficial, cei doi români au fost incluși în lot pentru meciul din Cupă cu Laci. Bylis s-a impus cu 3-2 după prelungiri, rezultat care a adus calificarea în sferturile de finală ale competiției.