Tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League: cele 6 echipe pe care le poate întâlni U Cluj

Tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League: cele 6 echipe pe care le poate întâlni U Cluj0
După un sezon în care s-a aflat în prim-planul fotbalului românesc, Universitatea Cluj își îndreaptă acum atenția către aventura europeană. Chiar dacă nu a reușit să transforme parcursul excelent într-un trofeu, formația ardeleană și-a câștigat locul în preliminariile Europa League și va reprezenta România în a doua competiție continentală.
Pentru „șepcile roșii”, urmează un nou test important pe scena europeană. Marți, 16 iunie, UEFA a anunțat lista capilor de serie pentru tragerea la sorți a primului tur preliminar, iar Universitatea Cluj se numără printre formațiile care vor intra în urnă din postura de outsider.
Astfel, echipa lui Cristiano Bergodi și-a aflat adversarele pe care le poate întâlni în primul tur preliminar al UEFA Europa League. Variantele sunt următoarele:
- Ferencvaros (Ungaria);
- Qarabag (Azerbaidjan);
- Sheriff Tiraspol (Moldova);
- Dinamo Kiev (Ucraina);
- Hajduk Split (Croația);
- CSKA Sofia (Bulgaria).
Programul din preliminariile Europa League
Primul tur preliminar
Tur: 9 iulie 2026
Retur: 16 iulie 2026
Al doilea tur preliminar
Tur: 23 iulie 2026
Retur: 30 iulie 2026
Turul 3 preliminar
Tur: 6 august 2026
Retur: 13 august 2026.
Play-off-ul Europa League 2026/27, ultima etapă înaintea fazei principale, se va disputa în dublă manșă pe 20 și 27 august, iar tragerea la sorți este programată pentru 3 august.
Faza principală a competiției va debuta pe 9 septembrie 2026 și se va încheia pe 28 ianuarie 2027. Finala UEFA Europa League din sezonul 2026/27 este programată pe 27 mai 2027 și se va disputa la Frankfurt, pe Waldstadion, una dintre cele mai moderne arene din Germania.