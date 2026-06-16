Tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League: cele 6 echipe pe care le poate întâlni U Cluj

După un sezon în care s-a aflat în prim-planul fotbalului românesc, Universitatea Cluj își îndreaptă acum atenția către aventura europeană. Chiar dacă nu a reușit să transforme parcursul excelent într-un trofeu, formația ardeleană și-a câștigat locul în preliminariile Europa League și va reprezenta România în a doua competiție continentală.

Pentru „șepcile roșii”, urmează un nou test important pe scena europeană. Marți, 16 iunie, UEFA a anunțat lista capilor de serie pentru tragerea la sorți a primului tur preliminar, iar Universitatea Cluj se numără printre formațiile care vor intra în urnă din postura de outsider.

Astfel, echipa lui Cristiano Bergodi și-a aflat adversarele pe care le poate întâlni în primul tur preliminar al UEFA Europa League. Variantele sunt următoarele:

Ferencvaros (Ungaria);

Qarabag (Azerbaidjan);

Sheriff Tiraspol (Moldova);

Dinamo Kiev (Ucraina);

Hajduk Split (Croația);

CSKA Sofia (Bulgaria).

Programul din preliminariile Europa League

Primul tur preliminar

Tur: 9 iulie 2026

Retur: 16 iulie 2026

Al doilea tur preliminar

Tur: 23 iulie 2026

Retur: 30 iulie 2026

Turul 3 preliminar

Tur: 6 august 2026

Retur: 13 august 2026.

Play-off-ul Europa League 2026/27, ultima etapă înaintea fazei principale, se va disputa în dublă manșă pe 20 și 27 august, iar tragerea la sorți este programată pentru 3 august.

Faza principală a competiției va debuta pe 9 septembrie 2026 și se va încheia pe 28 ianuarie 2027. Finala UEFA Europa League din sezonul 2026/27 este programată pe 27 mai 2027 și se va disputa la Frankfurt, pe Waldstadion, una dintre cele mai moderne arene din Germania.