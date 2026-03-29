Tragedie pe arena care va găzdui meciul de debut al Mondialului. Un suporter și-a pierdut viața în cel mai crunt mod

Redeschiderea celebrului Stadionul Azteca din Mexico City, recent renovat după aproape doi ani de lucrări, trebuia să fie un moment de sărbătoare.

Arena, cu o capacitate de aproximativ 90.000 de locuri și gazdă a două finale de Cupă Mondială, va juca un rol important și la turneul viitor, urmând să găzduiască meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud, pe 11 iunie.

Un suporter a căzut în gol și și-a pierdut viața

Revenirea oficială a stadionului a fost marcată de un meci amical între Mexic și Portugalia, încheiat fără goluri, 0-0.

În timpul partidei, un suporter mexican, aflat în stare de ebrietate, a încercat să coboare de la nivelul doi către primul pe exteriorul stadionului, evitând căile normale de acces. Și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol, până la parter. Rănile suferite au fost extrem de grave. În ciuda eforturilor depuse la fața locului, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Stadionul Azteca a trecut recent printr-un amplu proces de modernizare

Lucrările au vizat atât aspectul, cât și funcționalitatea arenei. O parte din tribuna inferioară a fost demolată pentru a crea mai mult spațiu pentru spectatori, iar lojele din zona de jos au fost eliminate în același scop.

În același timp, stadionul a primit un nou aspect exterior: fațada a fost refăcută complet și dotată cu ecrane LED întinse pe aproximativ 2000 de metri pătrați. Pentru siguranță și confort, structura a fost consolidată, iar pe laterale au fost amenajate două zone mari care vor funcționa ca spații de relaxare și baruri pentru fani.

Arena rămâne una dintre cele mai importante din istoria fotbalului mondial

Alături de Maracanã Stadium din Rio de Janeiro, este singurul stadion care a găzduit două finale de Cupă Mondială: în 1970, când Brazilia a învins Italia cu 4-1, și în 1986, când Argentina a trecut de Germania de Vest cu 3-2.

La următoarea ediție a Cupei Mondiale, stadionul din Mexico City va fi gazda a cinci partide. Totuși, marea finală nu se va disputa aici, ci pe MetLife Stadium, din New Jersey.

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia/Danemarca;

Grupa B: Canada, Bosnia/Italia, Qatar, Elveția;

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția;

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Kosovo/Turcia;

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador;

Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia/Polonia, Tunisia;

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay;

Grupa I: Franța, Irak/Bolivia, Senegal, Norvegia;

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania;

Grupa K: Portugalia, RD Congo/Jamaica, Uzbekistan, Columbia;

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama.