Drama prin care trece o familie din Vaslui: o fetiță grav bolnavă și-a pierdut tatăl, după o luptă cu cancerul descoperit prea târziu

O tragedie cutremurătoare a lovit o familie din Arsura, județul Vaslui unde o fetiță de doar 6 ani, diagnosticată cu o boală gravă, a rămas fără tată. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a murit după o luptă cu o boală incurabilă, lăsând în urmă o soție și două copii, notează publicația Vremea Nouă.

Alessia, mezina familiei, suferă de amiotrofie spinală de tip II, o afecțiune severă care o ține într-un cărucior cu rotile și care necesită îngrijire permanentă și terapii costisitoare. Situația ei devine și mai dificilă după pierderea tatălui, cel care era principalul sprijin al familiei.

Nicușor Ciobanu a murit duminică noaptea, răpus de cancer de colon, o boală descoperită prea târziu pentru a mai putea fi tratată eficient. Soția sa, Diana, povestește că bărbatul a mers aproape un an pe la medici fără să primească un diagnostic corect. Cel care a descoperit boala bărbatului a fost fostul Ministru al Sănătății Nelu Tătaru.

„Domnul doctor Tătaru, cum l-a consultat, i-a spus din prima, fără ezitare, pe baza analizelor pe care le aveam și a simptomelor. I-a spus că are cancer de colon și urgent, dar urgent să se prezinte la un oncolog. (…) Duminică noaptea a murit în brațele mele, la miezul nopții”, a spus femeia.

Aceasta mărturisește că a ales să nu-i spună soțului adevărul până în ultima clipă: „Eu știam de la doamna doctor de familie că va muri, dar nu i-am spus. (…) Cum să ai sufletul să te duci în fața unui om să îi spui că va muri?”

După moartea soțului, Diana Ciobanu a rămas singură să își crească cele două fiice, una de 9 ani și jumătate și pe Alessia, care are nevoie de îngrijire specială. Veniturile familiei sunt extrem de reduse, aproximativ 3.000 de lei pe lună, proveniți din indemnizații.

„Am rămas cu cele două fetițe și va trebui să lupt. Alessia este în cărucior și nu știu cum mă voi descurca. Cu ce să mă duc la București, nu știu”, spune mama, cu lacrimi în ochi.

Pentru a-și menține starea de sănătate, fetița are nevoie de ședințe periodice de kinetoterapie în București, esențiale pentru evoluția bolii. Până acum, tatăl ei muncea în construcții și făcea eforturi constante pentru a asigura aceste deplasări.

Moartea lui a lăsat familia fără principalul sprijin financiar, iar șansele Alessiei de a continua tratamentul sunt acum în pericol.

Comunitatea din Arsura este profund marcată de această tragedie, iar oamenii încearcă să ajute cum pot familia îndurerată.

„Dacă nu l-am putut salva pe Nicușor, eu vreau să lupt cât voi putea pentru sănătatea Alessiei”, spune mama copilei.

Cine vrea să o ajute pe Diana Ciobanu, o poate face în contul bancar:

Ciobanu Cătălina Diana. IBAN: RO24RNCB0261101544040023