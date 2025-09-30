Tragedie în fotbalul englez! Fostul antrenor al celor de la Liverpool și Chelsea s-a sinucis

Fostul antrenor al echipelor feminine de fotbal Liverpool și Chelsea, Matt Beard, și-a pus capăt zilelor, a confirmat luni un medic legist, potrivit agenției Reuters.

Conform BBC, audierea oficială de la Ruthin, în nordul Țării Galilor, a fost amânată pentru a permite desfășurarea unei investigații complete la o dată ulterioară.

Două titluri istorice cu Liverpool

Beard a rămas în istoria fotbalului feminin englez prin cele două titluri WSL cucerite consecutiv cu Liverpool, în 2013 și 2014. În 2021, a revenit pe banca „cormoranelor”, reușind să readucă echipa în primul eșalon după două sezoane în liga secundă.

Tehnicianul a încetat din viață pe 20 septembrie, la 47 de ani, în spital, după ce fusese găsit la locuința sa și transportat de urgență de paramedici.

În semn de respect, pe 21 septembrie, toate meciurile din Superliga feminină engleză au fost precedate de un minut de reculegere, conform Agerpres.

Carieră de peste două decenii

Matt Beard și-a început drumul în antrenorat la Millwall, pentru ca în 2009 să preia echipa feminină a lui Chelsea. După mai multe etape, a condus Liverpool, iar în acest an, după despărțirea de clubul „cormoranilor”, a avut o scurtă experiență pe banca lui Burnley, între iunie și august.

Beard rămâne primul antrenor care a câștigat titlurile atât în prima, cât și în a doua ligă a fotbalului feminin englez.