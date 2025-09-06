Nu l-a uitat pe Diogo Jota. Ruben Neves, gest incredibil în memoria fotbalistului de la Liverpool

Ruben Neves, fotbalist portughez și cel mai bun prieten al celui care a fost Diogo Jota, a acceptat cu sufletul împăcat tricoul cu numărul 21 la echipa națională a Portugaliei, același număr pe care l-a purtat și fostul atacant al celor de la Liverpool.

Neves va îmbrăca pentru prima dată tricoul în această seară, în partida directă dintre Portugalia și Armenia, un duelul ce va conta în campania de calificăre la Campionatul Mondial, programat la ora 19.00, la Erevan.

Tricoul cu numărul 21 i-a fost oferit lui Ruben Neves, cel mai bun prieten al lui Diogo Jota, la cererea familiei fostului atacant. Jucătorul legitimat, în prezent, la Al-Hilal, va duce amintirea lui Diogo Jota mai departe.

„Când vom fi la națională, vei fi mereu alături de noi. La masă, în autocar, în avion. Vei fi mereu cu noi, așa cum ai fost întotdeauna. De azi înainte, vei intra pe teren cu noi!”, promitea Neves, la începutul cantonamentului.

Atât Diogo, cât și fratele lui, Andre Silva, au decedat în urma unui accident de mașină în Spania, în vara acestui an.

With Jota’s family’s support, his best friend Rúben Neves will take over shirt number 21 with the Portuguese national team. ❤️Portugal head coach Roberto Martínez: “Diogo’s essence was unity. Diogo wanted to win the World Cup. We are here to fight and achieve that dream.” 🙏🇵🇹 pic.twitter.com/DLb6SLmfLo — 433 (@433) August 29, 2025

Copleșit de lacrimi înaintea meciului de la Campionatul Mondial al Cluburilor împotriva lui Fluminense, câteva ore mai târziu, Neves a fost alături de foștii colegi pentru a purta sicriul prietenului său la Gondomar.

În luna august, s-a aflat din nou în prim-planul emoțiilor, în tribune, alături de Rute Cardoso, văduva lui Jota, cu prilejul omagiului adus de Wolverhampton.

Noul tatuaj al lui Ruben Neves

Pentru a-și aminti mereu de bunul său prieten, Ruben și-a tatuat pe gamba stângă o fotografie cu Jota, un omagiu minunat adus unui fotbalist care a plecat prea devreme din lumea sportului de performanță.

„Prima noastră reuniune fără el!”

„Aceasta este prima noastră reuniune fără el (n.r - Diogo Jota). Știm cât de mult a însemnat Diogo pentru fiecare dintre noi și impactul pe care l-a avut asupra vieților noastre. Vrem să-l onorăm în fiecare zi. Acum, Diogo este o lumină pentru noi și îi vom purta mereu spiritul în inimile noastre.

Tricoul cu numărul 21 îi va reveni lui Ruben Neves, astfel încât acest număr să rămână pe teren și alături de noi toți în fiecare clipă. Ruben avut o relație foarte strânsă cu Diogo și este persoana ideală să-l reprezinte în continuare.Diogo își dorea foarte mult să câștige Cupa Mondială, iar noi suntem aici să luptăm pentru acest vis!”, a admis Roberto Martinez, la conferința de presă premergătoare dublei cu Armenia și Ungaria