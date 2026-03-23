Totul pentru calificare! Astrologul Atena le face vrăji turcilor. „Iau păpușa voodoo, să îi înțepe picioarele!” + Cine va marca golul decisiv pentru România

Atena, cunoscut astrolog și numerolog, vine cu previziuni neașteptate pentru echipa națională de fotbal a României, în contextul barajului cu Turcia, programat pe data de 26 martie.

Specialista în astre consideră că Turcia pornește favorită pe hârtie în meciul decisiv contra tricolorilor, însă aceasta subliniază faptul că energiile cosmice sunt de partea naționalei lui Mircea Lucescu.

Arda Guller, principalul inamic al tricolorilor

Mai mult, astrele indică faptul că Dennis Man ar putea fi jucătorul decisiv al partidei. Atacantul ar fi cel care ar marca golul ce va face diferența în drumul României spre Cupa Mondială. De asemenea, principalul inamic al tricolorilor ar fi turcul Arda Guller, mijlocașul celor de la Real Madrid.

„Sunt slabe șanse pentru români. Turcia are șansă mai mare. El este cel mai puternic dintre ei (n.r. Arda Guller). Este de temut pentru România noastră. El (n.r. Dennis Man) va fi de succes, va marca goluri importante!”, a admis Atena, conform primatv.ro.

Vrăjă pentru destabilizarea turcilor în duelul cu România

Aplelând la un gest mai neobișnuit, bazat pe ritualuri tradiționale, Atena a recunoscut ca va face tot ce îi stă în putință pentru a-i destabiliza pe adversarii României. Astroloaga își propune să înțepe o păpușă voodoo în numele fiecărui jucător din lotul lui Vincenzo Montella, cu scopul de a-i dezechilibra în duelurile directe cu tricolorii.

Mai mult, aceasta va folosi „sabia triumfului”, pentru a oferi putere și resurse jucătorilor lui Mircea Lucescu.

„Pun păpușa voodoo, așa voi face. Voi înțepa păpușa pentru fiecare jucător (n.r. din lotul Turciei), să li se împiedice picioarele. Să îi înțepe picioarele și când vor vrea să alerge, pac! Să rămână înțepeniți. Și ai noștri să alerge, să alerge! Voi folosi sabia triumfului, sabia puterii, să aibă putere românii noștri!”, a mai admis Atena, astroloagă și numeroloagă, conform sursei citate anterior.

De menționat este faptul că horoscopul și previziunile astrologice au caracter pur informativ și de divertisment, neavând o bază științifică.