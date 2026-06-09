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The World Calls for Play! Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming pentru vara fotbalului sunt cu adevărat impresionante

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Nu una, nu două, nu trei, ci treisprezece! Acesta este numărul ofertelor pe care Totogaming le-a pregătit pentru Campionatul Mondial. Recompensele vin sub toate formele, motiv pentru care jucătorii au o mulțime de oportunități de a se bucura de acțiune. De la un Turneu de Sport Gratuit până la Avans 2 Goluri, pe Totogaming.ro nu lipsesc ofertele pentru niciun tip de jucător.

The World calls for play 1200x700 jpg

De această dată, Totogaming a reunit toate promoțiile sale dedicate Campionatului Mondial sub un singur nume: The World Calls for Play, deoarece a sosit perioada celor mai mari evenimente sportive, iar Totogaming este pregătit să se bucure de fiecare moment alături de utilizatorii săi.

Ideea din spatele campaniei este simplă: jucătorii pot găsi exact ceea ce au nevoie la fiecare pas, indiferent dacă preferă jocurile de casino sau pariurile sportive.

Una dintre cele mai interesante oferte este Match Predictor, concepută pentru a pune la încercare intuiția fotbalistică a jucătorilor. Participanții pot prezice rezultatele tuturor meciurilor din faza grupelor Campionatului Mondial și pot concura pentru Pariuri Gratuite, în timp ce clienții cu cele mai precise predicții pot câștiga și premii exclusive.

Iar acum urmează o adevărată exclusivitate Toto: Sport Jackpot.

Fiecare pariu sportiv eligibil îi înscrie automat pe jucători în Sport Jackpot, oferindu-le șansa de a câștiga premii din cele patru niveluri diferite ale jackpotului.

Avans 2 Goluri

Dacă echipa de fotbal selectată conduce cu două goluri diferență în timpul unui meci, pariurile premeci eligibile sunt considerate ca fiind câștigătoare, indiferent de rezultatul final.

Cote Mărite

Utilizatorii verificați se pot bucura de cote mărite pentru anumite evenimente sportive, crescând astfel valoarea potențială a pariurilor lor.

Un Turneu de Sport complet gratuit reprezintă o altă exclusivitate Toto, deoarece nu există o ofertă similară pe piață. Este o oportunitate excelentă pentru utilizatori de a se familiariza cu lumea pariurilor sportive, de a-și dezvolta abilitățile și de a face acest lucru complet gratuit. Participanții pot utiliza zilnic puncte gratuite pentru a plasa pariuri pe meciurile selectate și concurează pentru premii prin intermediul clasamentelor zilnice și lunare.

Pentru fanii fotbalului care își doresc să își testeze cunoștințele, Totogaming a pregătit și Football Quiz, care va fi lansat pe 10 iunie. Un quiz cu tematică fotbalistică în care participanții răspund la întrebări, adună puncte și concurează pentru premii prin intermediul clasamentelor.

Acestea sunt doar câteva dintre ofertele disponibile pe Totogaming. Alături de acestea, utilizatorii pot găsi și Kick-Off Bonus, care le permite să înceapă distracția fără a efectua o depunere, precum și oferta Bonus Shot, care le oferă posibilitatea de a alege între recompense la Sport sau Casino pentru primele patru depuneri. În același timp, Sport Tools și Bet Race sunt disponibile pentru a îmbunătăți și mai mult experiența generală.

Așadar, The World Calls for Play, iar Toto îi invită pe toți să facă această experiență și mai captivantă.

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