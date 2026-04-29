Mama Anei Bărbosu, învinovățită pentru problemele gimnastei. O specialistă anti-doping explică unde s-a greșit

Fosta mare atletă Doina Melinte, care a ocupat în trecut funcția de secretar de stat în cadrul Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), a declarat, miercuri, că gimnasta Ana-Maria Bărbosu va fi cu siguranță suspendată deoarece sancțiunea este aplicată automat în momentul în care ai trei abateri de la regulamentul antidoping.

„Eu aș spune că este vinovată mama. Ea a plecat din România în America, dar cred că probabil sport nu va mai putea face. Ea nu a respectat o procedură antidoping. Eu am fost zece ani subsecretar de stat la Agenția Națională Anti-Doping.

Dacă te caută ofițerii de control doping și nu te găsesc de trei ori la domiciliu unde ai anunțat în sistem atunci bineînțeles că se dă un avertisment. Astea sunt regulile și trebuie respectate. Dacă ai trei abateri și nu te găsesc la domiciliu, deci nu ți s-au făcut trei controale doping, atunci automat ești suspendat”, a spus fosta atletă, la un eveniment organizat de COSR.

Doina Melinte a fost premiată, miercuri, de Comitetul Olimpic și Sportiv Român în cadrul Adunării Generale desfășurate la Complexului Olimpic Sydney 2000 din Izvorani. Fosta atletă, campioană olimpică la Los Angeles 1984, și-a pierdut prin limită de vârstă titlul de membru al COSR, ea primindu-l pe cel de membru onorific în semn de respect față de performanțele realizate în carieră.

International Testing Agency (ITA) a finalizat o procedură administrativă în ceea ce o privește pe gimnasta Ana-Maria Bărbosu și propune o suspendare de doi ani pentru încălcarea regulamentelor antidoping.

Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanță sunt obligați să anunțe în aplicația ADAMS domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate. Se consideră abatere dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute. Trei astfel de abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancționarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv.