Jaqueline Cristian s-a predat în primul tur la Australian Open. Prima rachetă a România, răpusă de un cap de serie

A doua româncă prezentă pe tabloul principal de la Australian Open 2026 a intrat în concurs în a doua zi.

După succesul Gabrielei Ruse din ziua inaugurală, prima rachetă a României, Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA), a cedat în două seturi, 3-6, 6-7(6), cu cehoaica Karolina Muchova (29 de ani, 19 WTA).

Primul set a început în favoarea româncei, care a condus cu 2-1 și break avans. De acolo a început căderea. Adversara a ajuns repede la 5-2 și pentru sportiva noastră nu mai era nimic de făcut.

În setul doi, Muhova a servit la 5-4 pentru meci, dar nu l-a putut închide. Cristian a făcut break, apoi a trecut în față pe tabelă.

În tie-break, Muchova a avut 3-0, dar Cristian nu s-a dat bătută. Cu un mic miracol, a făcut 4-3. Până la urmă, Muchova s-a impus cu 8-6 și merge în turul doi, după un meci de o oră și 54 de minute.

Acolo o așteaptă o jucătoare din SUA, Alycia Parks )25 de ani, 99 WTA).

Scorul meciurilor directe este 4-0 pentru Muchova, toate victoriile fiind obținute cu scorul de 2-0.

Mâine noapte intră în concurs Sorana Cîrstea.