Antrenorul de tenis Font de Mora, reclamat pentru relația „nepotrivită” cu o jucătoare. Sportiva minoră s-a mutat în casa spaniolului

Pam Shriver și o altă fostă jucătoare, rămasă anonimă, au vorbit despre un presupus comportament nepotrivit din partea spaniolului Rafael Font de Mora, actual antrenor al jucătoarei americane Peyton Stearns, numărul 68 mondial.

Potrivit The Athletic, acuzațiile implică o relație care a început atunci când o jucătoare era minoră și se presupune că ibericul avea un comportament agresiv în timp ce o antrena. Tehniciannul neagă toate acuzațiile.

Un nou caz zguduie circuitul feminin de tenis. Potrivit The Athletic, antrenorul Rafael Font de Mora a fost acuzat de două foste jucătoare de abatere și comportament inadecvat. Acuzațiile sunt inițiate de Pam Shriver (63 de ani), fostă campioană la dublu în turnee de Grand Slam, și de o jucătoare care a preferat să rămână anonimă. Antrenorul spaniol a revenit în circuit în acest sezon, după o absență de câțiva ani. El a fost prezent în loja elevei sale în timpul Australian Open, un turneu pe care Stearns l-a părăsit în runda a treia.

Meghann Shaughnessy n-a primit finanțare de la federația americană

Potrivit The Athletic, plângerea făcută de Pam Shriver se referă la relația lui Font de Mora cu Meghann Shaughnessy. Când jucătoarea de tenis a început să lucreze cu antrenorul, ea avea 13 ani și s-a separat de familie câteva luni mai târziu, pentru a se muta în casa antrenorului. Relația a început în anii 1990 și s-a încheiat în 2005. Pentru Font de Mora, relația a rămas platonică până la vârsta de 18 ani, deși mărturiile din acea vreme dezvăluie că părinții ei au încercat să-i despartă de două ori. Potrivit unor surse, îngrijorările că relația era „nepotrivită” au influențat, de asemenea, decizia Federației de Tenis din SUA de a nu acorda finanțare pentru Shaghnessy. Antrenorul și jucătoarea de tenis nu s-au căsătorit niciodată. Pam Shriver a urmărit relația lor în rolul său de prezentatoare de televiziune, după ce s-a retras din tenis. Fosta campioană a declarat, de asemenea, că l-a întâlnit pe Font de Mora într-unul dintre hotelurile din Melbourne. Shaughnessy a refuzat să comenteze plângerea făcută de Pam Shriver.

O sportivă susține că a fost înjurată de spaniol

A doua jucătoare, care a rămas anonimă, a denunțat în schimb conduita lui Font de Mora ca antrenor. Ea a declarat că acesta s-a comportat agresiv atât fizic, cât și verbal față de ea, inclusiv înjurând-o și lovind violent mingea în direcția ei. De asemenea, a spus că a încetat să mai lucreze cu el după ce i-a făcut o ofertă de contract, pe care a considerat-o disproporționată. Pam Shriver, pe lângă faptul că l-a raportat pe Font de Mora la WTA, a depus o plângere la Centrul pentru Siguranță în Sport din SUA, care supraveghează siguranța sportivilor. Antrenorul a răspuns prin e-mail, vineri. Le-a numit „afirmații neadevărate”. Pentru a confirma acest lucru, a inclus ca date de contact două persoane foarte apropiate de actuala sa elevă, Peyton Stearns: mama ei și antrenoarea Whartenby. Niciuna dintre ele, însă, nu a comentat. Font de Mora, înainte de a răspunde prin e-mail, a spus că o cunoștea pe Stearns de când avea 10 ani și că a consiliat-o și ocazional. Stearns a fost întrebată la conferință dacă știe de istoricul spaniolului în circuit, dar ea a răspuns scurt: „Ei bine, este ceva ce există de ceva vreme. Dar nu voi intra în detalii despre asta. Niciun comentariu”.

S-a certat și cu Kylie McKenzie

O a treia jucătoare de tenis, care a rămas și ea anonimă, a oferit detalii suplimentare despre Font de Mora într-un comentariu către The Athletic. Ea nu a depus însă nicio plângere. Respectiva susține că ibericul a exercitat un control coercitiv prin limitarea contactului ei cu familia, variind de la abuz verbal la generozitate excesivă, după câte o sesiune de antrenament. Jucătoarea, pe atunci la sfârșitul adolescenței, ar fi descris sesiunile de pregătire ca fiind extreme, aproape epuizante fizic, combinate cu sprinturi pedepsitoare pentru loviturile ratate. Font de Mora ar fi făcut comentarii și despre greutatea ei. Ea a mai declarat publicației că a dezvoltat o tulburare de alimentație, în timp ce se antrena cu spaniolul. Font de Mora a mai trecut prin o controversă: în 2022, a început să lucreze cu Kylie McKenzie, o jucătoare americană care fusese abuzată sexual de fostul ei antrenor în 2018. Parteneriatul cu Font de Mora s-a încheiat după câteva luni. Antrenorul a depus un document în care cerea plata a sute de mii de dolari de la jucătoare. Kylie a interpretat-o ​​ca pe o tentativă de șantaj, o amenințare de a dezvălui detaliile abuzului sexual pe care îl suferise cu ani în urmă (pentru care McKenzie primise o despăgubire de 9 milioane de dolari), așa că a apelat la un avocat, Bob Allard, care i-a trimis antrenorului o scrisoare de încetare, punând efectiv capăt relației lor profesionale.