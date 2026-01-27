Pus pe liber de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero și-a schimbat meseria. Antrenorul va face ceva complet diferit de tenis

După ce și-a încheiat colaborarea cu liderul mondial din tenis, Carlos Alcaraz (22 de ani), antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani), câștigător al turneului Roland Garros din 2003, schimbă sportul. Va fi mental coach pentru un jucător de golf.

Viitorul profesional al lui Juan Carlos Ferrero nu se rezumă doar la tenis. După despărțirea surprinzătoare de Carlos Alcaraz, de la sfârșitul sezonului trecut, care a marcat sfârșitul unei colaborări de șapte ani, fostul număr 1 mondial a ales să-și lărgească orizonturile profesionale. Astfel, amigrat spre golf.

Campionul spaniol a anunțat că se alătură echipei compatriotului său Ángel Ayora (21 de ani). Ferrero nu va fi antrenor pe partea tehnică, ci mental coach, oferindu-și experiența „pe partea mentală a performanței și dezvoltării profesionale”, așa cum a specificat în postarea sa de pe Instagram.

„Tenisul este viața mea”

Noua colaborare sportivă a spaniolului, care va începe oficial în 2026, nu va reprezenta însă o plecare din tenis. Ferrero va continua să fie pe deplin implicat în academie și în circuitul profesionist.

„Tenisul este viața mea și voi continua să dau totul atât la academie, cât și în circuit. În același timp, golful mă entuziasmează. Este un sport individual în care aspectul mental joacă un rol crucial. Sunt fericit să pot contribui cu experiența mea și să susțin creșterea lui Ángel în circuit. Am început deja această călătorie cu o motivație deosebită și abia așteptăm să o continuăm”, a scris fostul jucător de tenis pe rețelele de socializare.

Ángel Ayora, noul elev al lui Juan Carlos Ferrero, este un jucător de golf spaniol născut în 2004. După ce a concurat în Trofeul Eisenhower în 2023, Ayora a devenit profesionist, lansându-și oficial cariera profesională. Debutul său profesional a avut loc în 2024 în Turul HotelPlanner, câștigând primul său titlu în Turul Rosa Challenge.