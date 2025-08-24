Englezii râd cu gura până la urechi de „cea mai trucată tragere la sorți dintotdeauna”, organizată de FRF

Tragerea la sorți a play-offului Cupei României, organizată marți de FRF, a ajuns și în atenția presei britanice. Controversa provocată de secretarul general adjunct al Federației, Gabriel Bodescu, care a palmat bila celor de la Corvinul, i-a făcut pe cei de la The Sun să numească această mascaradă drept „cea mai trucată tragere la sorți dintotdeauna”.

Englezii au povestit momentul care a provocat controversa: „O tragere la sorți pentru Cupa României a atras acuzații de trucare din cauza modului bizar în care a fost extrasă o bilă. Controversa a apărut în urma tragerii la sorți a play-offului Cupei României, de marți. Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, poate fi văzut în videoclip încercând să amestece bilele într-un bol de loterie mic și supraîncărcat.

Acesta o extrage pe Farul Constanța, care ocupă în prezent locul șase în prima divizie a României. Bodescu începe apoi să amestece bilele, dar pare să rămână întotdeauna în contact cu o anumită bilă în timp ce o amestecă prin grămadă.

David Copperfield de România

Apoi extrage bila și o deschide, anunțând că Farul va înfrunta în Cupă o echipă din Liga a 2-a, Corvinul Hunedoara. Federația Română de Fotbal a emis un comunicat care neagă orice posibilitate de trucare. În schimb, au recunoscut greșeala lor de a folosi boluri mici, făcând referire la efectul pe care l-au avut asupra limitării capacității organizatorilor de a amesteca”, au scris cei de la The Sun, care au prezentat și câteva comentarii ironice ale fanilor români.

”Bodescu e David Copperfield de România”, „Jalnic”, „Nici măcar nu au ascuns aranjamentul”, sunt câteva dintre replicile venite în urma momentului prin care FRF s-a făcut de râs.