La 32 de ani, Jefte Betancor, atacant trecut prin campionatul României (a fost la Voluntari, Farul și CFR Cluj, a făcut aseară meciul carierei: a înscris două goluri pentru Albacete, cu care divizionara secundă a eliminat-o pe Real Madrid din Cupa Spaniei, scor 3-2 în faza „optimilor”.

Atacant cu tehnică peste medie, Jefte a sosit în România în septembrie 2020, transferat de FC Voluntari după ce petrecuse câțiva ani în Austria. Au urmat aventuri la Farul și CFR Cluj, pentru ca în ianuarie 2024 să părăsească definitiv Superliga, pentru Panserraikos din Grecia.

Revenit în țara natală în august 2025, împrumutat de Albacete de la Olympiakos, Jefte tocmai a avut parte de cea mai specială seară din cariera de jucător.

Introdus pe teren în minutul 58, a lovit de două ori spre final, minutele 82 și 90+4, pentru a elimina colosul madrilen din competiție. La Real a debutat antrenorul Alvaro Arbeloa (42 de ani), instalat după pierderae SUpercupei Spaniei.

„Niște bestii”

„Visam de când eram mic la așa ceva. Am jucat pentru copilul meu, pentru soția mea, frații mei, familia mea. Îi iubesc, le mulțumesc că au fost alături de mine și le dedic acest rezultat. Am muncit de mic pentru asta, acum mă pot bucura de un moment magic.

Știam că va fi dificil împotriva celei mai mari echipe din lume, dar am făcut totul ca la carte. Am dat totul, niște bestii am fost astăzi!

Sunt foarte fericit, săptămâna trecută am ratat două ocazii mari. Astăzi au intrat. Tricoul îl voi păstra pentru fiul meu! Va fi o amintire specială. Teo, tatăl tău te iubește. Vă iubesc pe toți!”, a transmis Jefte.

La final, bucuria a fost atât de mare, atât de sălbatică, încât eroul serii s-a trezit cu nasul spart, cu sânge curgându-i pe față.