Suporterii Rapidului refuză înfrățirea cu Genoa: „Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția”

Dan Șucu (62 de ani) patronează două echipe de fotbal: Rapid în România și Genoa în Italia. Conducerea clubului a anunțat înfrățirea dintre cele două entități. O facțiune a galeriei nu este de acord.

„Cu tot respectul pentru suporterii echipei Genoa, nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii Rapidului orchestrată de conducere in aceste vremuri noi, ale fotbalului modern asa cum le numesc distinșii domni si domnișoare din conducere.

Rămânem fideli alb-vișiniului, susținem clubul necondiționat, atât la victorii cât si prin cele mai grele momente. Refuzăm jocurile de culise contrare bibliei rapidiste. Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția și nu vom permite ca numele Rapid să fie folosit în combinații care ne dezonorează”, scriu cei de la Peluza Nord într-un comunicat postat pe Facebook.

Rapid este pe locul 2 în Superligă, cu 39 de puncte în 21 de jocuri, în timp ce Genoa ocupă locul 15 în Serie A, cu 19 puncte în 20 de meciuri.