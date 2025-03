Dezvăluirile Dianei Șucu: patronul de la Rapid și Genoa a plătit „cel mai scump divorț din Europa”

Dan Șucu a avut un mariaj de 19 ani cu Camelia, de care s-a despărțit în 2007, deși relația lor nu mai mergea de mai multă vreme. Omul de afaceri, acum patron la Rapid și la Genoa, s-a căsătorit apoi cu Diana, în același an 2007, la 2 ani de la debutul relației.

Actuala soție a patronului Mobexpert a fost invitată la podcastul lui Mihai Morar, unde a vorbit despre căsnicia frumoasă pe care o are cu Dan Șucu, dar și despre momentele grele și tensionate prin care au trecut împreună. Ea a dezvăluit și suma pe care a plătit-o acționarul Rapidului la divorțul de fosta soție, de 45 de milioane de euro, acesta fiind nevoit să facă un credit bancar pentru a putea plăti toată suma.

„Este pentru prima dată, la tine la podcast, când vorbesc despre aceste lucruri. Eu cred că din toată Europa a fost, la vremea respectivă, cel mai scump divorț (n.r. totuși, Roman Abramovich i-a plătit celei de-a doua soții, Irina Malandina, compensații de 300 de milioane de euro, divorțul petrecându-se tot în 2007). Dan, săracul de el, a plătit până la ultimul cent, și dacă a meritat, și dacă n-a meritat, 45 de milioane de euro, pe care nu-i avea, pe care i-a împrumutat de la bancă.

Și i-a luat din contul lui și i-a dus în contul fostei lui soții. Doar să scape. El a vrut să scape, să pună punct unui scandal, unui circ. A vrut să ne căsătorim, a vrut să dea copilului un nume și a vrut să trăiască demn. Cum de altfel și trăim de 20 de ani. Banii n-au fost plătiți în tranșe, au fost plătiți o dată. Dintr-un credit bancar”, a dezvăluit Diana Șucu în podcastul lui Mihai Morar.

Camelia Șucu, avere de 50 de milioane de euro

Actuala soție a milionarului a mai vorbit pe acest subiect, spunând că Dan Șucu a fost ”scuturat” bine de Camelia Șucu: ”S-a împărțit până și motorul bărcii” deținute de cei doi. Fosta soție a afaceristului este la rândul ei om de afaceri și deține o avere, estimată de site-urile de specialitate, de 50 de milioane de euro.

Diana Șucu a suferit ani la rând, fiind acuzată că i-ar fi distrus căsnicia Cameliei Şucu cu omul de afaceri. Ea a comentat pe acest subiect în urmă cu mai bine de un an: „Este o minciună! Dan a luat decizia de a pune punct acelei căsnicii, în 2003, în decembrie, după ce i s-a întâmplat ceva îngrozitor, undeva în Austria. Pe 2 ianuarie s-a reîntors în România, și-a făcut bagajele și s-a mutat din casa închiriată, unde stăteau ei în acea perioadă, la Snagov.

Diana Șucu s-a trezit într-un război

(...) Eu l-am cunoscut pe Dan în 2005, la sfârșitul lunii aprilie, undeva după ziua lui de naștere. Și, mă rog, am început o relație, ca să spun așa. Câteva luni mai târziu, mai exact pe 4 august 2005, m-a cerut de soție. Și știu că în noiembrie am rămas însărcinată… Am fost extrem de fericiți amândoi și asta pentru că ne doream nespus de mult copii.

În 2006, fiind gravidă în cinci luni, m-am trezit într-un război. M-am culcat fericită, liniștită, iar dimineața m-am trezit într-un scandal. Evident că am fost surprinsă, șocată, în primă fază. Am fost acuzată că l-am despărțit de familia lui, că din cauza mea… La un moment dat, familia veche s-a trezit, după doi ani, că suferă, că soțul i-a dispărut! Și acest lucru se întâmpla în 2006, la o distanță de doi ani, repet. Și n-am înțeles de ce suferința a apărut așa târziu”, a declarat Diana Şucu.