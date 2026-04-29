Ieftinire substanțială la carburanți: lanțul de benzinării care vinde cea mai ieftină benzină și motorină premium

Un mare lanț de stații de carburanți a ieftinit miercuri benzina premium cu circa 50 de bani față de oricare alt sortiment de benzină standard, în timp ce prețurile motorinei premium sunt puțin peste 10 lei, în timp ce în alte stații peco și-au continuat ascensiunea.

Potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul”, miercuri dimineață prețul benzinei premium vândută de Rompetrol era cu 51 de bani mai mic decât al celei mai ieftine benzine standard. Același lanț de benzinării vindea miercuri dimineață și cea mai ieftină motorină premium, cu puțin peste 10 lei/litru.

Miercuri prețurile benzinei standard erau:

Petrom – 8,72 lei/litru

Socar – 8,79 lei/litru

OMV – 8,82 lei/litru

Lukoil – 8,89 lei/litru

Mol – 8,89 lei/litru

Rompetrol – 8,98 lei/litru

Prețurile benzinei premium erau:

Rompetrol – 8,21 lei/litru

Petrom – 9,2 lei/litru

OMV – 9,45 lei/litru

Mol – 9,52 lei/litru

Lukoil – 9,59 lei/litru

Prețurile motorinei standard erau:

Petrom – 9,38 lei/litru

OMV – 9,47 lei/litru

Mol – 9,47 lei/litru

Socar – 9,49 lei/litru

Rompetrol – 9,52 lei/litru

Lukoil – 9,59 lei/litru

Motorina premium:

Rompetrol 10,09 lei/litru

Petrom – 10,15 lei/litru

Mol – 10,27 lei/litru

OMV – 10,29 lei/litru

Lukoil – 10,41 lei/litru

Amintim că o situație similară a avut loc la începutul acestei luni, surse avizate declarând pentru „Adevărul” că unul dintre motivele reducerii prețurilor la carburanți premium este legat de nevoia de a micșora stocurile, în contextul în care mulți șoferi care preferau carburanții premium s-au reorientat către cei standard.

„În general, carburanții premium comercializaţi de companiile petroliere au o cotă redusă în vânzările zilnice/lunare, iar pe fondul evoluțiilor, unii dintre clienții de carburanți premium s-au reorientat către cei standard”, au precizat atunci sursele citate.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, rețeaua de distribuție Rompetrol în România cuprindea peste 1.200 de puncte de comercializare. Aceasta include stații proprii, stații partener și stații mobile (expres), iar în 2026 compania a anunțat extinderea rețelei cu încă 13 stații noi.