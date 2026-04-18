Se vede Final Four. CSM București, rezultat dătător de speranțe cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor la handbal

Liga Campionilor la handbal feminin este o afacere între România, Ungaria, Franța și Danemarca. Cele 8 echipe calificate în sferturile de finală reprezintă cele 4 țări, fiecare având câte două formații. În scenă au intrat astăzi Gloria Bistrița și CSM București, ambele pierzând la un gol diferență, în fața lui Brest (35-36), respectiv Esbjerg (25-26).

Dacă pentru bistrițence va fi foarte greu - dar nu imposibil - să învingă în Franța, ”tigroiacele” au șanse mari să ajungă în Final Four-ul de la Budapesta, urmând să joace partida decisivă pe teren propriu, în Sala Polivalentă.

7 metri ratat în finalul partidei

Bucureștencele au șansa de a se răzbuna pe Esbjerg, coșmarul lor din ultimii patru ani, care le-a eliminat în aceeași fază a competiției de trei ori. După 14-13 la pauză, în minutul 58 s-a ajuns la 25-25. Gazdele au punctat pentru 26-25, iar CSM a avut o lovitură de la 7 metri, irosită de Hansen, care a tras pe lângă!

Calificarea în Final Four se va decide astfel săptămâna viitoare, CSM având nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență, lucru la îndemână sub comanda Bojanei Popovic.