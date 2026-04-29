Țara din Europa care vrea să-și închidă porțile: referendum pentru limitarea populației la 10 milioane și restricționarea imigrației

O propunere controversată privind plafonarea populației Elveției la 10 milioane de locuitori este tot mai aproape de a deveni realitate, potrivit unui sondaj care indică un sprijin în creștere.

Un număr tot mai mare de cetățeni din Elveția se declară favorabili unei inițiative de referendum care propune plafonarea populației la 10 milioane de locuitori, potrivit unui sondaj recent citat de Reuters. Tendința este una ascendentă, chiar dacă autoritățile federale resping ferm această idee.

Proiectul este susținut de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune politică de extremă-dreapta, și urmează să fie supus votului pe 14 iunie. Executivul elvețian avertizează însă că adoptarea unei astfel de măsuri ar putea deteriora relațiile cu Uniunea Europeană și ar afecta economia, în special prin limitarea accesului la forță de muncă din străinătate.

Potrivit sondajului realizat de grupul media Tamedia, în colaborare cu publicația „20 Minuten” și institutul Leewas, 52% dintre cei 16.176 de participanți susțin sau tind să susțină inițiativa, în timp ce 46% se opun. Restul respondenților nu au exprimat o opinie. Cercetarea a fost realizată în perioada 22–23 aprilie și are o marjă de eroare de ±3 puncte procentuale.

Comparativ, la începutul lunii martie, un sondaj similar indica un sprijin mai redus, de 45%, în timp ce 47% dintre respondenți se declarau împotrivă. Evoluția este considerată atipică, în contextul în care, de regulă, susținerea pentru inițiativele de referendum scade pe măsură ce se apropie ziua votului.

Potrivit sursei citate, în prezent, populația Elveției a trecut de 9 milioane de locuitori, iar cetățenii străini reprezentau peste 27% din total până în anul 2024, conform datelor oficiale.

Inițiativa prevede ca populația rezidentă permanentă să nu depășească pragul de 10 milioane până în 2050. Totodată, aceasta ar implica renunțarea la acordul cu Uniunea Europeană privind libera circulație a persoanelor.

În același timp, parlamentul elvețian dezbate un acord semnat la sfârșitul anului 2024 cu UE, menit să întărească relațiile economice, după un an 2025 dificil, marcat de impunerea unor tarife comerciale semnificative de către Statele Unite.

SVP, cea mai mare formațiune politică din Elveția, se opune unei apropieri mai accentuate de Uniunea Europeană, argumentând că aceasta ar pune în pericol suveranitatea țării și ar aduce un exces de reglementări.