Video Actorul Sam Neill, vindecat de cancer datorită unei terapii revoluționare: „Nu mai există boală în corpul meu”

Actorul Sam Neill, cunoscut publicului pentru rolul din „Jurassic Park”, a anunțat că a învins cancerul după aproape cinci ani de tratament, în urma unei terapii revoluționare pentru o formă rară de limfom.

Vedeta în vârstă de 77 de ani a declarat pentru postul australian 7News că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, în care chimioterapia nu mai dădea rezultate, iar evoluția bolii îl făcea să creadă că își trăiește ultimele luni.

„De aproximativ cinci ani trăiesc cu un tip specific de limfom şi am urmat chimioterapia, o experienţă destul de dureroasă, dar care m-a ţinut în viaţă”, a spus actorul, potrivit variety.

La un moment dat, situația s-a agravat, iar tratamentele clasice nu mai funcționau. „Mă simţeam pierdut şi părea că sunt pe moarte, ceea ce, evident, nu era deloc de dorit”, a mărturisit Neill.

Salvarea a venit în urma unui tratament de ultimă generație, terapia CAR-T, o metodă inovatoare care modifică genetic celulele sistemului imunitar pentru a lupta cu cancerul. După această intervenție, actorul spune că analizele sale arată o remisie completă.

„Tocmai am făcut o tomografie şi nu mai există cancer în organismul meu, ceea ce este ceva extraordinar. Sunt foarte, foarte încântat că s-a întâmplat asta”, a declarat el.

Sam Neill a fost diagnosticat inițial în 2023, cu limfom angioimunoblastic cu celule T, în timpul promovării filmului „Jurassic World Dominion” (2022), parte a celebrei film Jurassic Park. Primele simptome au apărut sub forma unor ganglioni inflamați, însă diagnosticul a confirmat ulterior forma agresivă de cancer.

Actorul a subliniat și impactul emoțional al bolii, dar și schimbarea de perspectivă asupra vieții: „Nu mi-e frică să mor, dar m-ar supăra. Mi-ar plăcea să mai am încă un deceniu sau două. Am construit toate aceste terase, avem măslini şi chiparoşi. Vreau să fiu aici să văd cum se maturizează totul. Şi am nepoţeii mei minunaţi. Vreau să-i văd cum cresc”.

În prezent, Sam Neill își dorește să revină pe platourile de filmare și militează pentru extinderea accesului la terapia CAR-T în Australia, unde tratamentul este disponibil doar în studii clinice.

„E timpul să fac un alt film”, a spus actorul, sugerând o posibilă revenire în carieră.