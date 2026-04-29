Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului Prelungirea Ghencea

Calvarul locuitorilor din Prelungirea Ghencea și Bragadiru va continua. Demarate oficial în 2019, lucrările de modernizare a Bulevardului Prelungirea Ghencea avansează în continuare cu dificultate și nu vor fi finalizate anul acesta din cauza dificultăților de relocare a conductelor de utilități. 

FOTO: Facebook / Primăria Capitalei
Ideea extinderii Bulevardului Prelungirea Ghencea a început să fie discutată încă din anul 2006, însă primele lucrări în teren aveau să demareze la mai bine de un deceniu mai târziu. În 2019, la presiunea opinie publice, Gabriela Firea a încheiat un contract în acest sens cu Trustul de Clădiri Metropolitane, una dintre numeroasele companii municipale pe care le înființase. Lucrările ar fi trebuit finalizate în numai 2 ani, conform înțelegerii, însă aveau să se împotmolească rapid.

Prima problemă? Lipsa exproprierilor. Având în vedere că zona se dezvoltase rapid în ultimii ani, pe marginea drumului cu o bandă pe sens s-au construit sute de case, astfel că exproprierea acestor locuitori a fost extrem de costisitoare. Cum municipalitatea era la acel moment la un pas de colaps financiar, aceste exproprieri au fost amânate. Prin urmare, constructorul nu a avut front de lucru decât pe segmentul dintre Strada Brașov și Strada Râul Doamnei.

A doua problemă? Proiectarea. Realizat pe repede înainte de Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă, proiectul tehnic s-a dovedit în cele din urmă un dezastru total, în condițiile în care nu cuprindea mare parte din rețelele de utilități aflate în subteran. A fost nevoie de 80 de dispoziții de șantier doar pe porțiunea dintre Strada Brașov și Strada Râul Doamnei pentru adaptarea lucrărilor la situația din teren. 

Nu în ultimul rând, un alt factor de întârziere a fost capacitatea slabă a constructorului. Chiar și după preluarea primăriei de către Nicușor Dan, Trustul de Clădiri Metropolitane a lucrat extrem de greu, reușind să finalizeze abia în toamna anului 2024 primele două tronsoane.

Celelalte două tronsoane - Tronsonul 3 (Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului) și Tronsonul 4 (Str. Valea Oltului – Mărăcineni) -, aflate în responsabilitate Primăriei Capitalei, au fost scoase din contract și licitate către constructori privați. Contractul a fost încheiat în anul 2024 cu Asocierea Bog'Art – Concelex. Înțelegerea prevede și reproiectare. Primăria Capitalei a emis, pe 28 martie 2025, ordinul pentru începerea lucrărilor pe aceste două tronsoane, cu un termen de execuție de 2 ani. Prin urmare, dacă nu vor apărea alte întârzieri, lucrările ar trebui finalizate în 2027. În prezent, constructorii lucrează la înlocuirea a trei conducte de mari dimensiuni, cu diametrul de doi metri, ale Apa Nova, în dreptul străzii Ghidigeni.

Tronsonul 5, situat între Strada Mărăcineni și Pasajul Domnești, este realizat de CNAIR și se află într-un stadiu mai avansat, urmând să fie dat în folosință în cursul acestui an.

Proiectul Primăriei Capitalei prevede și realizarea unei noi linii de tramvai pe întreaga lungime a bulevardului, precum și un nod intermodal de tip park & ride lângă Pasajul Domnești. Parcarea va avea o suprafață de aproximativ 6.500 de metri pătrați, cu 470 de locuri acoperite, 20 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 50 de locuri cu stații de încărcare pentru mașini electrice. Constructorii au început lucrările la linia de tramvai, care ar urma să fie finalizată în anul 2028.

Viața într-un șantier

Între timp, locuitorii suportă consecințele unui șantier care durează de aproape un deceniu. Delia Mihalache, fondatoarea Inițiativei Prelungirea Ghencea, militează pentru modernizarea acestui bulevard din 2013 și urmărește îndeaproape fiecare etapă a proiectului. 

„De la strada Brașov până la Mărăcineni, vreo 3 kilometri, se face și o oră. Dimineața și seara se circulă bară la bară. Trotuarele sunt pline de noroi. Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici", povestește Delia Mihalache.

Inițiativa Prelungirea Ghencea a intrat recent într-o dispută cu primarul general, Ciprian Ciucu, după ce Primăria Sectorului 6 instalase foarte aproape de carosabil niște jardiere imense din beton.

„Puteai trece cu mașina și să atingi cu oglinda jardiniera. Împiedicau și vizibilitatea pietonilor lângă treceri de pietoni. (...) Este și ilegal să plantezi copaci peste rețele de utilități", explică Mihalache. 

image

În cele din urmă, disputa s-a aplanat, iar Ciucu a dispus eliminarea respectivelor jardiniere. 

Stadiul lucrărilor, tronson cu tronson

Tronsonul 1 (Capătul tramvaiului 41 – Str. Brașov) este aproape finalizat, cu recepția programată la sfârșitul lunii martie.

Tronsonul 2 (Str. Brașov – Str. Râul Doamnei) este finalizat, recepția a fost deja efectuată.

Tronsonul 3 (Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului) — se lucrează la relocarea rețelelor de utilități. O provocare majoră o reprezintă înlocuirea a trei conducte cu diametrul de doi metri ale Apa Nova, în dreptul străzii Ghidigeni, operațiune care va necesita închiderea temporară a traficului timp de aproximativ patru luni. Lucrările la sistemul rutier ar putea începe la 1 martie.

Tronsonul 4 (Str. Valea Oltului – Mărăcineni) — de asemenea în faza de relocare a utilităților, cu lucrările la sistemul rutier estimate să înceapă în 2027.

Tronsonul 5 (Str. Mărăcineni – Pasajul Domnești) este realizat de CNAIR și se află într-un stadiu mai avansat, urmând să fie dat în folosință în cursul acestui an — deocamdată fără linie de tramvai.

La Pasajul Domnești va fi amenajat un nod intermodal de tip park & ride de aproximativ 6.500 de metri pătrați, cu 470 de locuri acoperite, 20 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 50 de locuri cu stații de încărcare pentru mașini electrice. Pentru această etapă va fi necesară elaborarea unui PUZ și obținerea certificatului de urbanism.

