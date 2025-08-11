Sportivă de nota 10, elevă de nota 10. Cine este Ștefania Uță, atleta de 17 ani care a bătut recordul Europei

După o lungă perioadă în care atletismul românesc a ieșit în evidență prin câteva medalii obținute sporadic, disciplina care ne-a adus atâtea succese e pe cale să aibă o nouă vedetă. La 17 ani, Ştefania Uţă se anunță a fi un fenomen, ea îmbunătățindu-și timpii realizați de la lună la lună. Sportiva a devenit sâmbătă campioană europeană la 400 metri garduri, la categoria sub 20 de ani, doborând un record al competiţiei vechi de două decenii.

Tânăra a stabilit al 4-lea cel mai bun timp din istorie la această categorie de vârstă, 55,55 secunde, recordul all-time aparţinându-i Ionelei Tîrlea, 55,21 secunde. Astfel, Ştefania Uţă arată că are toate calitățile să-i calce pe urme celebrei alergătoare care a adus nenumărate medalii României în proba de 400 m garduri, printre care două titluri europene (1998 și 2002) și un argint olimpic (2004). Ca o coincidență, ambele sunt conjudețene, puștoaia locuind în Râmnicu Vâlcea, în timp ce Ionela Tîrlea e de la Horezu, de la 50 de kilometri distanță.

Bucuroasă pentru medalie, dar mai ales pentru timpul obținut

La Europenele de la Tampere (Finlanda), Ștefania a fost protagonista unei curse de un rar dramatism. Ea se afla pe locul 2 când s-a intrat în linie dreaptă, la câțiva metri în spatele franțuzoaicei Tumba. Românca a recuperat incredibil, trecând prima linia de finish și cucerind medalia de aur, la o sutime în fața adversarei sale.

Sportiva s-a bucurat ca un copil după victorie, iar când s-a mai liniștit a mărturisit că este în al 9-lea cer pentru timpul reuşit, acesta fiind mult mai important decât medalia în sine. "Nu mă așteptam să alerg atât de repede, pentru că acest sezon a fost cam dificil pentru mine. Dar sunt foarte mândră de mine și bucuroasă că am realizat asta. Nu am ştiut cine a câștigat, pentru că eram foarte aproape de Tumba. Nici nu-mi păsa dacă am câștigat sau nu. Timpul pentru mine este cel mai important. Și acum, că a venit și cu medalia de aur, e un bonus", a spus viitoarea stea a atletismului românesc pentru European Athletics.

Cea mai bună din lume la categoria sa de vârstă

Dar să vedem cine este această sportivă, ce pare o mână de om, dar care, în cinci ani, de când a pășit pentru prima dată pe o pistă de alergat, a devenit cea mai bună tânără din Europa în probele de 400 m. Ședințele de pregătire intense, sub comanda antrenoarei Alina Enescu, au făcut-o pe Ștefania lider mondial la categoria sub 18 ani, la plat, și a doua sportivă a lumii la 400 m garduri (U20). Anul 2023 a fost unul de excepție pentru Ștefania Uță, care, la doar 15 ani, a devenit campioană națională de seniori la 400 de metri garduri.

Un an mai târziu, la Campionatul European Under 20 de la Ierusalim, a câștigat medalia de aur, confirmându-și statutul de atletă de elită. Performanțele sale nu s-au oprit aici. La Balcaniada de seniori de la Istanbul, de anul trecut, vâlceanca a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la 400 de metri plat, cu un timp de 54,6 secunde. Această victorie a venit la doar câteva zile după ce câștigase competiția de la Under 20, consolidându-și poziția de lider în sportul său.

Luată de la înot, dusă la atletism

”Ștefania face una dintre cele mai grele probe din atletism, cea de 400 de metri garduri. Și chiar e foarte greu, credeți-mă. Acum poți să alergi și să fii cel mai bun din lume, iar peste o săptămână, să alergi și să nu mai ieși nici campion național. Este de ajuns o mică neatenție, o mică ezitare la unul dintre cele 10 garduri și ai muncit un an degeaba. Eu am însă încredere în ea, pentru că este și foarte deșteaptă și știe și ce vrea. Știe de la 14 ani ce vrea de la viață și atunci când știi ce îți dorești și ce așteptări ai de la tine și de la cei din jurul tău, lucrurile, cumva, vin mai mai ușor”, o descrie Alina pe eleva ei, pe care a luat-o de la înot și a îndreptat-o spre atletism.

Nominalizată la premiile Laureus

”Este modelul exemplar de sportiv în general. Când am văzut cum arată, am rugat-o pe mama ei să mi-o aducă să văd dacă se împiedică în momentul în care aleargă, că era ceva așa, gen Olive din 'Popeye marinarul'. Erau niște chestii, niște picioare foarte lungi, mâinile foarte lungi, foarte haioasă, spre 30 de kilograme, înaltă și slabă. Am întrebat-o și pe ea dacă vrea să facă sport. A spus da și de atunci, din clasa a V-a, a început drumul nostru”, a povestit antrenoarea Alina Enescu, pentru Agerpres.

Visul cel mare al lui lui Ștefi este să ajungă la Jocurile Olimpice de peste trei ani de la Los Angeles, asta după ce anul trecut a ratat participarea la Paris din cauza unei accidentări grave care a ținut-o departe de competiții o perioadă destul de îndelungată. Anul trecut, a fost nominalizată la premiul Laureus, pentru titlu de cel mai bun debutant din 2024, distincție câștigată până la urmă de Lamine Yamal, fotbalistul fenomen de la FC Barcelona.

2 medalii a obținut România are la Europenele U20 de la Tampere, aurul obţinut de Alexandra Ştefania Uţă la 400 m garduri şi argintul cucerit de Daria Vrînceanu la triplusalt.

Bună la sport, bună și la învățătură

Pe lângă cariera sa sportivă de succes, Ștefania este și o elevă exemplară. A terminat clasa a VIII-a cu media generală 9,92 și acum studiază la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea, încheind clasa a IX-a cu 10 pe linie.