România reaprinde speranțele de calificare la Cupa Mondială. Victorie logică împotriva Ciprului

După înfrângerea de sâmbătă din Austria, 1-2, moralul naționalei ajunsese jos, nu prin prisma rezultatului, cât a manierei de joc a tricolorilor. Marți seara, elevii lui Mircea Lucescu și-au mai spălat din păcate, trecând de Cipru, o echipă evident mai slabă, dar destul de incomodă.

Cu Rațiu desemnat căpitan de echipă, prima reprezentativă a pus stăpânire pe joc încă din starul partidei. Au venit și ocaziile, în special pe partea lui Man, mult mai activ față de cum ne obișnuise în ultima vreme. Tricolorii au rezolvat partida în minutele de final ale primei repriză, când fazele au avut o desfășurare halucinantă.

Nebunie pe finalul primei reprize

Tănase a fost faultat de portarul oaspeților din postura de ultim apărător, dar centralul l-a iertat pe Mall de un cartonaș roșu, după ce a vizionat reluările la monitorul VAR. Imediat, Mihai Popescu a făcut o gafă și i-a lăsat pe trei adversari singuri cu Moldovan. Dar bravul nostru portar a scos cu o paradă de zile mari! La faza următoare a venit și golul nostru, pornită din cornerul ciprioților.

Florin Tănase a punctat (min. 42), după un contraatac purtat în viteză de Dennis Man, care a lăsat pe drum trei adversari. În minutele de prelungiri, a înscris și argintul viu al echipei noastre, după un un-doi de efect cu celălalt Denis din atacul tricolorilor, Drăguș. 2-0 la pauză și cei 45.000 de spectatori din tribune au încheiat repriza în picioare, aplaudându-și favoriții.

Fără luciditate în partea a doua a meciului

După reluare, tot România a fost în prim-plan, însă luciditatea în fața porții a lăsat de dorit. Asta chiar dacă a intrat și Mitriță pe teren, jolly-jokerul României. S-a încheiat 2-0, după un joc bun al elevilor lui Mircea Lucescu, singurul regret fiind că nu le-am dat mai multe ciprioților, având în vedere că, în caz de egalitate de puncte, următorul criteriu de departajare este golaverajul.

România rămâne în cursa pentru locul 2 în grupă, care duce la barajul de calificare la Cupa Mondială 2026. Naționala noastră are deja asigurată prezența în această fază a competiției, însă o poziție secundă în grupă ne-ar plasa în urna 2 sau 3, în timp ce pe filiera Liga Națiunilor am fi doar în a 4-a, cu șanse mari să dăm din prima peste echipe foarte puternice.

România - Cipru 2-0 (2-0)

Au marcat: Florin Tănase (43), Dennis Man (45+2).

București, Arena Națională: 45.324 spectatori

România: Moldovan - Rațiu (căpitan), M. Popescu, Burcă (Ghiță, 73), Sorescu - Șut, Chiricheș (M. Marin, 56) - Man (Miculescu, 82), Tănase (Alibec, 73), Mihăilă (Mitriță, 56) - Drăguș. Selecționer: Mircea Lucescu.

Cipru: Mall - Satsias, Shelis, Laifis, Malekkidis - Costi (Charalampous, 46), Kastanos (căpitan), Kyriakou (Artymatas, 81), Correia (Tzionis, 62) - Loizou (Ilia, 46), Kakoulli (Koutsakos, 46). Selecționer: Apostolos Mantzios.

Grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026

21 martie: Cipru - San Marino 2-0, ROMÂNIA - Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie: Bosnia și Herțegovina - Cipru 2-1, San Marino - ROMÂNIA 1-5

7 iunie: Bosnia și Herțegovina - San Marino 1-0, Austria - ROMÂNIA 2-1

10 iunie: ROMÂNIA - Cipru 2-0, San Marino - Austria 0-4

6 septembrie: Austria - Cipru (21.45), San Marino - Bosnia și Herțegovina (21.45)

9 septembrie: Bosnia și Herțegovina - Austria (21.45), Cipru - ROMÂNIA (21.45)

9 octombrie: Austria - San Marino (21.45), Cipru - Bosnia și Herțegovina (21.45)

12 octombrie: San Marino - Cipru (16.00), ROMÂNIA - Austria (21.45)

15 noiembrie: Cipru - Austria (19.00), Bosnia și Herțegovina - ROMÂNIA (21.45)

18 noiembrie: Austria - Bosnia și Herțegovina (21.45), ROMÂNIA - San Marino (21.45)

La turneul final găzduit anul viitor de SUA, Canada și Mexic se califică direct formațiile câștigătoare ale grupelor de calificare. Echipele clasate pe locul 2 și cele 4 venite din Liga Națiunilor joacă meciuri de baraj.