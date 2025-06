Nicolae Stanciu a semnat cu Genoa. La 32 de ani, tricolorul ajunge pentru prima dată într-un campionat din Top 5 Europa

Așa cum era preconizat de mai multă vreme, Nicușor Stanciu a semnat cu Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, și va evolua din sezonul viitor în Serie A. Căpitanul naționalei a fost prezentat oficial, duminică, la clubul "grifonilor".

Internaționalul tricolor va purta numărul 8 la echipa rossoblù, semnând un o înțelegere valabilă pentru două sezoane. La 32 de ani, el va evolua pentru prima dată în carieră într-un dintre cele mai importante 5 campionate din Europa. El a ajuns la gruparea din Peninsulă din postura de jucător liber de contrat, după ce a decis să nu mai contiunue la Damac, în Arabia Saudită.

”Genoa CFC anunță că Nicolae Stanciu va fi noul jucător al echipei rossoblù începând cu 1 iulie. Fotbalistul, căpitanul echipei naționale de seniori a României cu care a adunat 81 de apariții și 15 goluri, se laudă cu 545 de apariții și 108 goluri în cariera sa în campionate, cupe naționale și competiții internaționale.

Stanciu, câștigător a 14 titluri în perioadele sale în România, Belgia, Republica Cehă și China, a fost desemnat Fotbalistul Anului Român în 2022. Bine ai venit la Genova, Nicolae!", a fost mesajul cu care Nicușor a fost prezentat de clubul rossoblù pe rețelele de socializare.

Nu l-a căutat nimeni din Superliga

Aflat în cantonament cu echipa națională, pentru dubla cu Austria și Cipru din preliminariile CM 2026, Nicușor Stanciu a declarat, potrivit gsp.ro: „Discutasem de mai mult timp cu cei de la Genoa, sunt bucuros că astăzi s-a oficializat transferul. Am venit cu un vibe bun după ce am terminat treaba la Damac. Am reușit, după un an greu și cu multe probleme, să ținem echipa în prima ligă. Așa că vibe-ul oricum era bun. Oficializarea transferului la Genoa n-a întârziat. Astăzi (n.r. ieri) e 1 iunie. În Liga 1 nu m-a căutat nimeni, n-am vorbit cu nimeni, nu au fost deloc discuții”, a explicat Nicolae Stanciu.