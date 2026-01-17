Hotelul-fantomă din inima stadionului „Ion Oblemenco”: timp de 8 ani, cladirea nu a văzut pas de om. Motivul straniu pentru care a fost abandonat

Un hotel construit în Craiova a ajuns un caz aparte, după ce a rămas complet nefolosit timp de opt ani. Deși dispune de 38 de camere și este amplasat chiar în interiorul arenei „Ion Oblemenco”, stadionul Universității Craiova, unitatea nu a găzduit niciodată vreun client.

În tot acest interval, hotelul nu a produs niciun venit, dar a generat constant cheltuieli legate de întreținere, devenind o problemă nerezolvată pentru administrația locală. Arena a fost inaugurată în 2017, însă lipsa totală de interes din partea mediului de afaceri a făcut ca spațiul să rămână, încă de la început, blocat din punct de vedere comercial.

De mai bine de opt ani, hotelul existent în complexul stadionului „Ion Oblemenco” nu a adus nici măcar un leu la buget, deși presupune costuri permanente de mentenanță. Situația a fost detaliată de reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova, citați de Golazo, care au explicat că toate încercările de a atrage un investitor au eșuat.

Au fost demarate șase proceduri de licitație publică

Potrivit autorităților, au fost organizate șase proceduri de licitație publică, însă niciuna nu s-a finalizat prin preluarea spațiului de către un operator economic. Nu a existat nicio solicitare de închiriere, concesionare sau asociere în participațiune, iar hotelul a devenit, în timp, o adevărată povară pentru bugetul local.

„Unitățile de cazare (camerele) din cadrul hotelului sunt prevăzute cu obiecte de mobilier și cu utilitățile necesare unei bune funcționări (instalații electrice, instalații sanitare, instalații de încălzire, aer condiționat). Eventualele dotări suplimentare pot fi realizate de către chiriaș pe cheltuiala sa, conform legistației în vigoare.

În ceea ce privește restaurantul , acesta are acces la toate racordurile privind utilitățile necesare (instalații electrice, instalații sanitare, instalații de încălzire, aer condiționat). La spațiile destinate restaurantului și bucătoriei se pot realiza amenajări interioare conform destinației proiectate.

Astfel, chiriașul va realiza, pe cheltuiala sa, toate dotările pe care le consideră necesare funcționării restaurantului, amenajările interioare apreciate de către dânsul pentru prepararea hranei, deservirea clientelei și alte activătăți specifice acestei destinații, toate acestea numai cu acordul autorițății publice locale!”, au transmis autoritățile locale, conform Fanatik, în 2023.