Legea pensiilor magistraţilor a suferit primele modificări. Articolele care aveau termen 1 ianuarie 2026, aplicate de acum

Publicat:

 Guvernul a aprobat, vineri, 27 februarie, o modificare la legea pensiilor magistraţilor, stabilind că articolele pentru care implementarea era prevăzută începând cu 1 ianuarie 2026 vor fi aplicate de la data intrării în vigoare a actului normativ.

Legea pensiilor magistraților a intrat în vigoare FOTO: Shutterstock
Legea pensiilor magistraților a intrat în vigoare FOTO: Shutterstock

Potrivit unui comunicat al Executivului, Legea nr. 24/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 27 februarie 2026, a fost modificată în sensul în care, la articolele care prevedeau aplicarea începând cu 1 ianuarie 2026, se menţionează că acestea vor fi aplicate începând cu data intrării în vigoare a legii, scrie Agerpres.

"Este o modificare de corelare a termenelor, astfel încât să fie respectat principiul neretroactivităţii", precizează Guvernul.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale.

"Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Curtea Constituţională a României a publicat joi motivarea deciziei din 18 februarie prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor este constituţional. În aceeaşi zi, decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani şi cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

