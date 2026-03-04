Kylian Mbappé și-a luat permisul de conducere la 27 de ani. O persoană dragă l-a încurajat să ia lecții de pilotaj

La 27 de ani, Kylian Mbappé, atacantul francez al echipei spaniole de fotbal Real Madrid, și-a obținut permisul de conducere.

Mbappé a fost imortalizat la porțile stadionului Ciudad Real Madrid la volanul unui i7 xDrive 60 primit cadou de la BMW. În 2025, mama sa l-a încurajat să ia lecții de pilotaj și să încerce să promoveze examenul pentru a fi mai independent.

Imaginea lui Kylian Mbappé sosind la porțile stadionului Ciudad Real Madrid într-o mașină cu șofer va deveni în curând o amintire. La doar câteva luni după ce și-a sărbătorit cea de-a 27-a aniversare, atacantul echipei Blancos și-a obținut permisul de conducere, susține „Marca”.

Publicația a distribuit mai multe videoclipuri pe rețelele de socializare care l-au imortalizat pe atacant cu un însoțitor pe scaunul din dreapta, la volanul unui BMW i7 xDrive 60.

În timp ce așteaptă să se recupereze după o accidentare la genunchi care îi pune în pericol participarea la Cupa Mondială, KM a luat lecții la o școală de șoferi din Alcorcon, Spania.

Garajul lui Kylian Mbappé este uriaș. Se cunoaște pasiunea sa pentru Ferrari, dar de câțiva ani s-a obișnuit să călătorească într-un BMW. Această alegere a fost dictată și de sponsor, având în vedere că producătorul bavarez colaborează (ca partener auto) cu clubul madrilen, câștigător a 15 titluri de Ligă a Campionilor, încă din 2022.

Francezul a ales sedanul electric i7 xDrive 60. Are o lungime de 5.391 mm și, în versiunea indicată, accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde. Este capabil să atingă 240 km/h datorită motorului său de 544 CP (0 kW), cu un cuplu de 745 Nm, combinat cu o transmisie automată cu o singură treaptă.