Spania îl plânge pe José Emilio Santamaría. Selecționerul de la Mondialul din 1982 s-a stins din viață la 96 de ani

Spania îl plânge pe José Emilio Santamaría. Selecționerul de la Mondialul din 1982 s-a stins din viață la 96 de ani0
A murit José Emilio Santamaría, legendă a clubului Real Madrid și fostul antrenor al naționalei Spaniei la Campionatul Mondial din 1982. A decedat la vârsta de 96 de ani.
José Emilio Santamaría, cetățean spaniol născut în Uruguay, este o legendă a clubului Real Madrid.
Cu Los Blancos, José Emilio Santamaría a câștigat patru Cupe Europene și o Cupă Intercontinentală.
Ca antrenor, a pregătit echipa națională iberică la Campionatul Mondial din 1982.