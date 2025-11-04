Soția lui Florinel Coman, moment dificil. A vorbit deschis despre problema cu care se confruntă

Florinel Coman s-a îndepărtat de lumina reflectoarelor fotbalului românesc odată cu transferul în Qatar, la Al-Gharafa, iar adaptarea nu e deloc ușoară. „Mbappé de România” încearcă să-și găsească locul în noua echipă, dar până acum nu a reușit să impresioneze constant.

Pe lângă provocările din carieră, Coman trebuie să facă față și distanței de cei dragi. Soția lui, Ioana Coman, a rămas o prezență discretă, dar sinceră pe rețelele sociale, unde a vorbit deschis despre o problemă personală cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Ioana Coman, despre anxietate: ”Am fugit de interacțiunile cu oamenii…”

Luni seară, Ioana Coman a fost prezentă pe stadion la meciul dintre Al-Gharafa și Al-Hilal, unde Florinel Coman a jucat 75 de minute. A fost o seară specială pentru ea, prima în care a mers singură la un meci al soțului ei.

„Azi am fost pentru prima dată singură la meci și sunt atât de bucuroasă, pentru că mi-am ieșit din zona de confort. Poate nu pare, dar și eu am/am avut un fel de social anxiety (n.r. anxietate).

O perioadă bună am fugit de interacțiunile cu oamenii (le găseam defecte, doar ca să pot justifica de ce prefer să stau departe) până când am înțeles că problema era la mine. Poate o să povestesc într-o zi legătura dintre dantura mea și momentul în care am făcut conștientizarea asta”, a scris Ioana Coman pe Instagram.

Mesajul sincer al soției fotbalistului a fost primit cu empatie de fanii care o urmăresc, mulți au apreciat curajul cu care a vorbit despre o problemă atât de personală.

FCSB, cu banii în cont după transferul lui Coman

Între timp, veștile bune vin dinspre FCSB. După luni de așteptare, clubul lui Gigi Becali a primit în sfârșit banii pentru transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

Deși mutarea s-a făcut pe 5 milioane de euro în vara lui 2024, FCSB a încasat în total 6 milioane de euro, diferența reprezentând o penalizare pentru întârzierea plății. În plus, clubul mai așteaptă încă 600.000 de euro dobândă din partea formației qatareze.

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane de euro! Sunt toți în cont… Ce emoții să am? N-am avut nici o emoție, știam că sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce să facă.

Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele. Ce să fac, ce să fac? Dacă nu mă pricep la fotbal (n.r. râde în hohote). Le mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi și gata! Bănuțul e în cont la Gigi Becali”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.