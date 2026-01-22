LIVETEXT Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, în turul doi de la Australian Open. „Sori” vrea să prindă „meduza” în plasă

La Australian Open 2026, jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) are meci cu japoneza Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA). Partida poate fi vizionată pe Eurosport 2.

SORANA CÎRSTEA - NAOMI OSAKA 2-1 / LIVE

Sorana a început la primire și a făcut break devreme. Și l-a consolidat cu serviciu. Abia în game-ul 3, Osaka a reușit să pună primul punct pe tabelă: 2-1.

////////////////////////////////////////////////

Sorana Cîrstea trage tare în ultimul sezon al carierei, în timp ce nipona, fost lider WTA, este în perioada în care etalează moda.

La meciul din primul tur, pe care și l-a adjudecat în trei seturi, Osaka a venit îmbrăcată imitând o meduză.

Meciul Soranei începe de la ora 10:10. Atuurile sportivei din Târgoviște sunt jocul mai variat. Asiatica are însă un serviciu și lovituri mai puternice.