România a rămas fără reprezentante pe tabloul principal la Australian Open. Gabriela Ruse, eliminată în turul 3, după Jaqueline Cristian și Cîrstea

Parcursul Gabrielei Ruse la Australian Open s-a încheiat în turul al treilea, după înfrângerea suferită pe Arena Rod Laver, în fața Mirrei Andreeva, scor 6-3, 6-4.

Deși românca a încercat să impună un ritm agresiv și să pună presiune constantă pe adversara sa, jucătoarea de 18 ani a gestionat mai bine momentele cheie și a obținut calificarea.

Meciul a început echilibrat, Ruse având mai multe șanse de break în primele game-uri de serviciu ale adversarei, dar fără să le fructifice. Treptat, Andreeva a preluat inițiativa, a mutat jocul dintr-un colț în altul și a profitat de greșelile apărute pe fondul agresivității româncei, închizând primul set cu 6-3.

În actul secund, românca a continuat să atace, dar apărarea solidă a Andreevei a făcut diferența. Au urmat mai multe break-uri de ambele părți, iar la final Andreeva a fost mai sigură pe ea, încheind setul la 6-4 și meciul după o oră și 37 de minute.

Cea mai bună performanță din carieră

Chiar și așa, turneul de la Melbourne rămâne cel mai bun rezultat din cariera Gabrielei Ruse la Australian Open. Înainte de duelul cu Andreeva, românca le-a eliminat pe Dayana Yastremska și Ajla Tomljanovic, ajungând pentru prima dată în turul al treilea.

Pentru Mirra Andreeva, succesul o duce în optimile de finală, unde o va întâlni pe Elina Svitolina.

Cîrstea și Jaqueline Cristian, OUT!

Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a fost eliminată de către japoneza Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), în turul 2. Duelul s-a terminat cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2 pentru asiatică.

Prima rachetă a României, Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA), a cedat în două seturi, 3-6, 6-7(6), cu cehoaica Karolina Muchova (29 de ani, 19 WTA), în primul tur.