Situație explozivă în tenis, înainte de Roland Garros. Jucătoarele amenință cu boicotul, dacă nu primesc concediu de maternitate

Jucătoarele de tenis din circuitul feminin amenință public cu boicotarea turneelor de Grand Slam, dacă solicitările nu le sunt ascutate.

În frunte cu bielorusa Aryna Sabalenka și cu italianca Jasmine Paolini, sportivele își doresc o cotă mai mare din venituri la turneele majore. Disputa este de lungă durată, dar de data aceasta răbdarea fetelor pare să se fi epuizat.

Aryna Sabalenka a spus-o clar la ultima conferință de presă: „Merităm o cotă mai mare din câștiguri. Suntem vedetele spectacolului. Dacă vor continua să nu ne asculte, suntem gata să boicotăm turneele”.

Campioana en-titre de la Roma, Jasmine Paolini, o confirmă: „Este un subiect care a fost mult discutat în vestiar. Ne dorim o distribuție mai echitabilă a veniturilor, ne dorim fonduri pentru pensie și concediu de maternitate. Turneele strâng premii în bani, dar nu se vede asta în procentul pe care ni-l acordă din venituri. Da, dacă suntem cu toții uniți, și bărbații și femeile, boicotarea este calea de urmat”. Boicotul a fost adoptat la ediția din 1973 a Wimbledonului.

Un alt turneu de Mare Șlem, Roland Garros, este la doar trei săptămâni distanță. Organizatorii parizieni a anunțat o creștere cu 9,5% a premiilor în bani pentru 2026: acestea vor ajunge la 61,7 milioane de euro, câștigătorii turneelor ​​de simplu primind un cec de 2,8 milioane de euro.

Fosst lider WTA, poloneza Iga Swiatek, o vedetă a tenisului feminin, consideră boicotul ca fiind „o situație oarecum extremă”, dar este de acord cu solicitarea sindicatului: alinierea cotei de jucători pentru toate turneele la 22%, așa cum se întâmplă în circuitul ATP, în timp ce Grand Slam-urile le-a limitat la 13-15%.