search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sorana Cîrstea i-a dat cu terenul în cap letonei Jelena Ostapenko. Meciul a durat cât o repriză de fotbal

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sorana Cîrstea (35 de ani, 58 WTA) a început astăzi ca un taifun meciul din primul tur de la turneul de la Wuhan contra letonei Jelena Ostapenko (28 de anii, 25 WTA). După o jumătate de oră, „Sori” și-a adjudecat primul set cu 6-0.

Sorana a reușit un prim set uluitor
Sorana a reușit un prim set uluitor

În setul secund, Ostapenko a făcut imediat break, dar apoi și-a pierdut din nou serviciul. La scorul de 2-1 pentru „Sori”, adversara a abandonat după 46 de minute de joc invocând motive medicale.

Românca merge cu un premiu de 23.450 de dolari și cu 65 de puncte WTA în turul doi, unde va da peste chinezoaica Shuai Zhang (36 de ani, 142 WTA), beneficiara unui wild card. Zhang a eliminat-o astăzi, în primul tur, pe americanca Emma Navarro (24 ani, 14 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-3.

Letona Ostapenko este cea care i-a „răpit” Simonei Halep trofeul la Roland Garros - ediția 2017, după ce românca a condus în finală cu 6-4, 3-0. Eșecul a fost atât de dureros încât a aruncat-o în depresie pe fosta lideră mondială. Letona s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-3.

În turul secund de la Wuhan WTA 1.000 s-a calificat și Jaqueline Cristian, care o va înfrunta în manșa secundă pe kazaha Elena Rybakina.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
gandul.ro
image
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
fanatik.ro
image
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
libertatea.ro
image
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
digi24.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
playtech.ro
image
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total cu Alessandro Murgia. De ce nu joacă, de fapt, italianul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Guvernul poate interzice cumulul pensie-salariu
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani