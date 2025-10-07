Sorana Cîrstea i-a dat cu terenul în cap letonei Jelena Ostapenko. Meciul a durat cât o repriză de fotbal

Sorana Cîrstea (35 de ani, 58 WTA) a început astăzi ca un taifun meciul din primul tur de la turneul de la Wuhan contra letonei Jelena Ostapenko (28 de anii, 25 WTA). După o jumătate de oră, „Sori” și-a adjudecat primul set cu 6-0.

În setul secund, Ostapenko a făcut imediat break, dar apoi și-a pierdut din nou serviciul. La scorul de 2-1 pentru „Sori”, adversara a abandonat după 46 de minute de joc invocând motive medicale.

Românca merge cu un premiu de 23.450 de dolari și cu 65 de puncte WTA în turul doi, unde va da peste chinezoaica Shuai Zhang (36 de ani, 142 WTA), beneficiara unui wild card. Zhang a eliminat-o astăzi, în primul tur, pe americanca Emma Navarro (24 ani, 14 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-3.

Letona Ostapenko este cea care i-a „răpit” Simonei Halep trofeul la Roland Garros - ediția 2017, după ce românca a condus în finală cu 6-4, 3-0. Eșecul a fost atât de dureros încât a aruncat-o în depresie pe fosta lideră mondială. Letona s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-3.

În turul secund de la Wuhan WTA 1.000 s-a calificat și Jaqueline Cristian, care o va înfrunta în manșa secundă pe kazaha Elena Rybakina.