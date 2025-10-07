Jaqueline Cristian a pornit ca din pușcă la Wuhan. A bătut-o de i-au mers fulgii pe o americanca McCartney Kessler

Jaqueline Cristian (27 de ani, 48 WTA) a trecut astăzi de americanca McCartney Kessler (26 de ani, 33 WTA) la turneul WTA 1.000 de la Wuhan, China.

După două ore și 43 de minute de joc, „Jaq” s-a impus cu 6-7 (6), 6-0, 6-3 și merge în turul secund, unde va da peste zakaha Elena Rybakina, a 8-a favorită a competiției.

Rybakina se va prezenta odihnită la duel: a avut liber în primul tur.

Pentru succesul din manșa inaugurală, Cristian s-a ales cu un premiu de 23.450 de dolari și cu 65 de puncte WTA.