Sorana Cîrstea, eșec masiv la Madrid după o prestație excelentă! Coco Gauff a eliminat-o pe româncă în turul 3

Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul al treilea al turneului de la Madrid, după un meci lung, disputat cu Coco Gauff, una dintre favoritele competiției. Partida s-a încheiat în trei seturi, 6-4, 5-7, 1-6, după mai bine de două ore de joc.

Românca a început foarte bine și a condus încă din primele game-uri, reușind să se desprindă pe tabelă. Chiar dacă Gauff a revenit de câteva ori și a egalat, Cîrstea a reușit să rămână în control și să câștige primul set.

Și în setul al doilea a pornit mai bine, ajungând rapid la 2-0, însă americanca a reacționat și a reintrat în meci. De acolo, jocul a fost echilibrat, cu schimburi de break-uri și momente bune de ambele părți. La un moment dat, Gauff a avut nevoie și de îngrijiri medicale, după ce a acuzat probleme fizice, chiar înainte de un game important.

Gauff a revenit și a închis meciul în decisiv

După revenirea pe teren, Coco Gauff și-a câștigat serviciul și a trecut în avantaj, 5-4. Sorana Cîrstea a răspuns imediat, egalând fără emoții și ținând setul în viață. Totuși, românca nu a mai reușit să ducă jocul în tie-break, iar americanca a închis setul cu 7-5, trimițând meciul în decisiv.

În setul al treilea, Gauff a început mai bine și a pus presiune încă de la început. Cîrstea a avut un moment important când a salvat mai multe mingi de break și a reușit să-și câștige serviciul, dar nu a fost suficient. Americanca a preluat rapid controlul și s-a desprins pe tabelă, fără să mai cedeze vreun game până la final.

Astfel, după mai multe game-uri câștigate la rând, Gauff a închis meciul și s-a calificat mai departe. În optimi, ea o va întâlni pe Linda Noskova, care a ajuns în această fază după ce adversara ei s-a retras înainte de meci.