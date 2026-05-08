Duel de tradiție la Roma: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Aryna Sabalenka pentru a patra oară în carieră. Un meci de revanșă pentru româncă

Joi seară, la Roma, Aryna Sabalenka a trecut mai departe în turul 3 după ce a câștigat în două seturi meciul cu Barbora Krejcikova. În faza următoare, liderul mondial o va întâlni pe Sorana Cîrstea.

Românca și-a asigurat locul în turul următor mai devreme, după o victorie rapidă și clară în fața Tatjanei Maria, scor 6-2, 6-0, într-un meci care a durat mai puțin de o oră.

Sabalenka a avut un început mai greu, dar a revenit rapid și a preluat controlul jocului, câștigând primul set cu 6-2. În setul doi, confruntarea a fost mai echilibrată, însă jucătoarea din Belarus a fost mai sigură în momentele decisive și a închis partida cu 6-3, obținând astfel calificarea.

Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Aryna Sabalenka. Învingătoarea va juca apoi cu Linda Noskova sau Oleksandra Oliynykova.

Cele două sportive se vor întâlni pentru a patra oară în circuit

Cîrstea a câștigat primul lor meci, la Miami, în 2023, în două seturi. Sabalenka a egalat situația în același an, la Madrid, iar la începutul lui 2026 s-a impus din nou, la Brisbane, tot în două seturi.

La Roma, Cîrstea a mai ajuns în optimile de finală de două ori în carieră, în 2012 și 2024. Sabalenka, în schimb, vine după un parcurs bun la acest turneu, unde a jucat finala în 2024 și a ajuns în sferturi în sezonul trecut.