Somn ușor, România: Atletul Nicolae Soare, ignorat după un rezultat fantastic

Dacă pui lupa pe activitatea multor federații sportive din România, care „toacă“ sume mari anual, ajungi la concluzia că și aici e valabilă zicala „Timpul trece, leafa merge“. Cazul Federației Române de Atletism e încă un exemplu în acest sens.

Duminică, 4 decembrie, Nicolae Soare (31 de ani) a înregistrat un rezultat fantastic pentru atletismul românesc. Acesta a terminat Maratonul de la Valencia cu cel mai bun timp românesc din ultimii mulți ani: 2 ore, 13 minute și 29 de secunde. Astfel, Soare a fost la un minut de a bate recordul național care datează de peste patru decenii!

Cu rezultatul de la Valencia, Soare s-a clasat pe locul 36, la general. Podiumul probei a arătat așa: 1. Kelvin Kiptum (2 ore, 1 minut, 53 de secunde), 2. Gabriel Geay (2 ore, 3 minute), 3. Alexander Mutiso (2 ore, 3 minute, 29 de secunde).

Deși au trecut 24 de ore de la performanța remarcabilă a lui Soare, Federația Română de Atletism e în „hibernare“. Pe scurt, nu există nicio știre despre rezultatul obținut de Nicolae Soare, nici pe pagina de Facebook a federației, nici pe site-ul oficial! Ambele sunt vraiște. Pe Facebook, ultimele două postări datează din 29 noiembrie și 14 noiembrie. Sunt postări intitulate „La Mulți Ani, Ilie Floroiu“, respectiv „La Mulți Ani, Gabriela Szabo“.

Pe site, deschiderea e cu o poză blurată, iar titlul spune așa: „Ceremonie de suflet pentru sportivii României“. Știrea e din... 23 august. Ce-i drept, la rubrica de știri, ultimul text publicat e relativ recent, pe 25 noiembrie: „Invitație participare achiziție servicii cazare și masă“. Există și o rubrică „Live results“. Ai fi tentat să crezi că rezultatul obținut de Nicolae Soare se regăsește aici. Doar că, după ce dai click, apare o competiție denumită „Balkan Senior Live Results“. Și cam atât!

Primul maraton pentru Nicolae Soare după 6 ani!

Revenind la Nicolae Soare, „Adevărul“ a reușit să dea de acesta, înainte ca sportivul de 31 de ani să urce în avionul care l-a adus de la Valencia la București. Andreea Cohuț, care la rândul ei a alergat la Maratonul Valencia, a vorbit cu Nicolae Soare despre cursa sa excelentă de duminică.

„E un timp bun. Sincer, am plecat cu gândul la un 2.12.30 sau 2.13 dar, pe la jumătatea cursei, mi-am dat seama că se poate și mai bine. Și de la kilometrul 16 încolo am început să prind competitori din urmă. Până pe la kilometrul 33, am alergat cu 3.05 – 3.06 pe kilometru. Dacă aș fi reușit să mențin acest ritm, aș fi terminat cursa în 2 ore, 11 minute, 45 de secunde. Pe la kilometrul 33 m-am oprit însă, pentru câteva secunde, pentru că m-a durut ficatul. Și la 34, am făcut încă o pauză. Dar apoi am reluat și am continuat cursa. Dar cred că acolo, în porțiunea de la kilometrul 33-34, am pierdut cam un minut, dacă nu și mai mult de un minut...“, a povestit Nicolae Soare.

Rezultatul obținut de acesta, cel mai bun pentru un român în proba de maraton în ultimii ani, e cu atât mai frumos cu cât Nicolae Soare renunțase la proba-regină a atletismului de câțiva ani.

„Într-adevăr, nu mai alergasem un maraton din 2016, de la Rio. În ultimii ani, m-am axat pe probele de 5.000, 10.000, iar până la Valencia 2022, semimaratonul a fost cursa cea mai lungă. Dar îmi doream să revin la maraton, pentru că știam că n-am dat totul. Și timpul pe care îl aveam la maraton nu era cel pe care știam că îl pot scoate într-o zi bună“, a continuat atletul de 31 de ani.

Întrebat dacă se gândește la recordul național în proba de maraton (2 ore, 12 minute și 30 de secunde), care stă în picioare din 1978, Nicolae Soare a spus: „Pentru mine, recordul național nu e o țintă în sine. Dacă mă antrenez bine și îl voi doborî, foarte bine. Dar nu pot să declar înainte ce va fi și cum va fi. Cred că anul viitor, în primăvara, voi mai alerga un maraton“.

Doar șase români au alergat maratonul sub 2 ore și 14 minute

*Cătălin Andreica – 2 ore, 12 minute și 30 de secunde în 1978

*Marius Ionescu - 2 ore și 13 minute în 2016

*Gyorgy Marko - 2 ore, 13 minute și 7 secunde în 1993

*Nicolae Mustață - 2 ore, 13 minute și 27 de secunde în 1968

*Alexandru Corneschi – 2 ore, 13 minute și 39 de secunde în 2022

*Nicolae Soare - 2 ore, 13 minute și 29 de secunde în 2022