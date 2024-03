Dopaj în fotbalul românesc: Cosmin Matei de la Sepsi, test pozitiv. Primele reacții

Nici n-au trecut bine ecourile cazului de dopaj în care a fost implicată Simona Halep (32 de ani) că a și apărut o altă poveste din această categorie. Ce-i drept, nu de amploarea dosarului Simonei, în condițiile în care nu există termen de comparație între fostul lider WTA și Cosmin Matei, de la Sepsi, despre care vorbim acum.

Potrivit sportpesure.ro, Matei (32 de ani) a testat pozitiv pentru o substanță interzisă care se numește 5-metilhexan-2-amină. Aceasta substanță e un stimulent care îmbunătățește viteza și tonusul muscular. Potrivit sursei citate, Cosmin Matei a picat testul antidoping după un meci cu Universitatea Craiova pe 4 februarie 2024. Atât mijlocașul, cât și clubul său, Sepsi au aflat deja, în mod oficial, despre testul pozitiv, notificarea venind din partea Agenției Naționale Antidoping (ANAD).

În acest context, Cosmin Matei a și oferit o prima reacție pentru sportpesurse.ro: „Am fost foarte mirat. Sunt uluit! Nici nu știu ce să spun. Și nici nu vreau să vorbesc deocamdată. Vă rog să mă înțelegeți! E o anchetă în desfășurare. Îmi doresc foarte mult să aflu ce s-a întâmplat, de fapt. Și de unde a apărut această substanță. Am fost răcit în acea perioadă. Am luat mai multe suplimente, medicamente, dar vom vedea ce ne vor indica analizele“.

Cazul de dopaj a fost comentat și de Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi: „Am primit și noi la club notificarea în urmă cu vreo două zile. Așteptăm însă și rezultatul probei B. Am rămas însă fără cuvinte. Nu-mi vine să cred că Matei ar fi luat substanțe interzise cu voia lui. N-am apucat să discut foarte mult nici cu medicul nostru, fiindcă a fost partida cu FCSB. Mi-a explicat însă că nimic din ce a administrat el nu cuprinde substanțe interzise“.