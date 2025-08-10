Situație incredibilă: UEFA dă bani cluburilor rusești, dar cele ucrainene sunt refuzate pentru că „se află în zonă de război”

De la invadarea Ucrainei, din 2022, cluburile și naționalelei Rusiei au fost interzise în competițiile organizate de FIFA și UEFA. Însă o anchetă a ziarului englez The Guardian a dezvăluit că forul contiental a plătit în această perioadă peste 10,8 milioane de euro din ”fondurile de solidaritate” Federației Ruse de Fotbal. Strigător la cer este faptul că mai multe echipe din Ucraina nu au beneficiat de ajutor de la UEFA, dintr-un motiv incredibil: se află într-o zonă de operațiuni militare.

Plățile de solidaritate sunt acordate cluburilor care nu obțin rezultate suficient de bune la nivel național pentru a se califica în competițiile europene. Acestea sunt menite să „mențină echilibrul competitiv în diviziile de top din Europa, având în vedere veniturile suplimentare pe care unele cluburi le obțin prin participarea la competițiile europene”, potrivit UEFA.

În ciuda interdicției de participare în competițiile din Europa, UEFA a plătit Federației Ruse de Fotbal (care distribuie mai departe banii cluburilor) 3.305.000 de euro în plăți de solidaritate în 2022-2023, încă 3.381.000 de euro în 2023-2024 și 4.224.000 de euro pentru sezonul 2024-2025. De asemenea, conform circularelor UEFA, în 2021-2022 s-a efectuat o plată de 6.209.000 de euro.

Cluburile ucrainene nu au mai primit bani de doi ani

În același timp, directorii a cinci cluburi ucrainene i-au scris președintelui UEFA, Aleksander Čeferin, pentru a se plânge de o „situație extraordinară” în care plățile lor de „solidaritate” pentru 2023-2024 și 2024-2025 au fost blocate. Echipele afectate sunt Chornomorets și Real Pharma, cu sediul în Odesa, IFC Metalurg din Zaporojie, FSC Phoenix Mariupol și FC Metalist 1925, din Harkov.

Directorii cluburilor au scris: ”În urma comunicării noastre cu oficialii asociației naționale și ai UEFA, am fost informați că obstacolul în calea efectuării plăților menționate mai sus îl constituie unele cerințe complet neclare ale unei bănci din Elveția, care se referă, se pare, la localizarea geografică a cluburilor de fotbal în „zona de război. Nu am primit informații mai detaliate sau vreo justificare legală pentru aceste restricții privind plățile.

Formularea utilizată în legătură cu „zona de operațiuni militare” este complet neclară pentru noi și nu corespunde realității. Zona de operațiuni militare, sau mai degrabă zona de agresiune militară a Rusiei, nu este o regiune specifică a țării noastre, ci întreaga Ucraina.

Rusia, reprezentant la nivel înalt în cadrul UEFA

Mulți fani loiali ai fotbalului ucrainean s-au dus pe front încă din primele zile ale agresiunii, iar mulți dintre ei, din păcate, nu vor mai putea niciodată să-și susțină echipele pe stadion, murind cu numele persoanelor dragi și al echipei preferate pe buze”.

Polina Yumasheva, fosta soție a oligarhului miliardar Oleg Deripaska, face parte din comitetul de guvernanță și conformitate al UEFA. Ea este fiica unui fost consilier al lui Vladimir Putin. Forul continental a încercat, de asemenea, să reintroducă echipa Rusiei Under-17 în fotbalul internațional în 2023, dar propunerea a fost retrasă după ce zeci de asociații naționale și-au exprimat public opoziția.