Englezii se bazează pe Drăgușin, după eliminarea lui Romero. În ce partide ar putea fi titular fundașul român

Radu Drăgușin i-a impresionat pe britanici cu ultima sa evoluție pe Old Trafford. Fundașul român a fost introdus în teren în minutul 29, în partida directă dintre Tottenham și Manchester United, scor final 0-2, în etapa a 25-a din Premier League.

Drăgușin a evoluat, într-un fel, obligat de circumstanțe, astfel că fundașul Cristian Romero l-a faultat destul de dur pe Casemiro și a fost eliminat în repriza secundă.

Chiar dacă fundașul român a fost luat pe nepregătite, acesta nu s-a dezis de responsabilitate și și-a făcut, cu brio, simțită prezența în teren. Britanicii i-au oferit nota 7 pentru modul în care și-a dus la capăt sarcinile din defensivă.

„A pus umărul la asigurarea faptului că scorul nu scapă de sub control. O performanţă exactă, având în vedere circumstanţele. (n.r. - antrenorul Thomas) Frank se va bucura că nu l-a lăsat pe român să plece în ianuarie!”, scriu britanicii de la Standard.

Oportunitate de titularizare

După ce a revenit pe teren la finalul lui 2025, în urma accidentării, Radu Drăgușin a avut apariții limitate în tricoul lui Tottenham în acest sezon. Fundașul a adunat doar 154 de minute în patru meciuri, fără să contribuie cu vreun gol sau assist.

Fundașul central argentinian, eliminat pentru a doua oară în actuala stagiune, va primi o suspendare de patru meciuri, situație care îi poate deschide drumul titularizării jucătorului român.

Drăgușin ar putea fi titular în următoarele 4 runde:

10 februarie: Tottenham - Newcastle;

22 februarie: Tottenham - Arsenal;

1 martie: Fulham - Tottenham;

5 martie: Tottenham - Crystal Palace.